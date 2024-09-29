РАН: в учебниках истории постсоветских стран Россию видят колониальным государством

В учебниках истории бывших советских республик Россию часто представляют колониальным государством, которое угнетало народы на присоединенных территориях и нанесло урон их культуре. Об этом говорится в исследовании Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук, которым ученые поделились с РБК.

Исследователи прочитали школьные книги из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана, заметили в них «продвижение в учебниках истории ложных и искаженных событий» и предупредили о «базе для развития ксенофобии и русофобии».

Согласно анализу, в учебниках для 8-х классов Казахстана Российскую империю рассматривают как государство, которая использовало их территорию в своих военных и экономических интересах, а ее политику характеризуют как «военно-колониальную экспансию» для эксплуатации ресурсов и управление населением.

В 10-х классах страны казахстанские учителя называют политику императоров как «агрессивную и неэффективную». В частности, по мнению авторов учебника, переселенческая политика премьера Петра Столыпина привела к социальным конфликтам и народным восстаниям.

Студенты казахстанских университетов в учебниках также могут увидеть критику советской власти, узнать, что казахи рассматривали продразверстку как грабеж, а голод 1921 года привел к массовым голодным бунтам и гибели 2 млн людей.

В азербайджанских школах установление советской власти в республике называют «военным вторжением» при поддержке «предательских сил», политику КПСС — «эксплуатационной», а советский режим — направленным «на удовлетворение интересов России и обеспечение ее гегемонии». Центральную советскую власть в книгах показывают как источник проблем для местной, которая занята индустриализацией и подъемом уровня жизни. К тому же, Россию авторы учебников считают причиной карабахского конфликта и негативных событий XIX–XX веков.

Авторы пособия Академии МВД Узбекистана говорят, что присоединение Центральной Азии было насильственным, спорят с прогрессивными, по мнению некоторых коллег, последствиями политики царской России в регионе и представляют Российскую империю империалистическим государством.

Такие государства «пытаются оправдать свои захватнические войны различными пропагандистскими мифами наподобие того, что оно несет завоеванным народам прогресс и цивилизацию, освобождает от деспотии, а также о добровольном присоединении к метрополии», говорится в тексте.

По оценке составителей пособия, Россия нанесла вред национальной идентичности и экономическому положению Узбекистана.

В учебниках Кыргызстана и Таджикистан влияние России представлено скорее положительно. Кыргызским школьникам говорят, что отношения России и киргизских племен были разными: умеренно враждебными в одни времена, и с просьбами киргизов войти в состав Российской империи в другие. Времена СССР в книгах характеризуются развитием народного хозяйства, системы образования, промышленности и окончательным переходом к оседлому образу жизни.