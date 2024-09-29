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«Крестный отец возвращается»: Владислав Бакальчук сравнил себя с доном Корлеоне

Сегодня в 19:43

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук считает, что его жизнь похожа на фильм «Крестный отец». Предприниматель видит себя в нем доном Корлеоне. Об этом он рассказал подписчикам своего телеграм-канала.

По словам бизнесмена, картина Фрэнсиса Форда Копполы стала для него «настоящим пособием по жизни», а события из его жизни «будто зеркально отражают сцены из фильма».

«Для меня этот фильм — история о семье, чести и выдержке. Когда кажется, что весь мир против тебя, ты продолжаешь держаться за свои принципы, ведь это то, что действительно имеет значение», — объяснил свою любовь к гангстерской драме он.

Бакальчук добавил, что как и Корлеоне-старший, он столкнулся с предательством тех, кого считал семьей, с попытками вытолкнуть меня из бизнеса и с открытыми атаками на мою репутацию.

«В такие моменты особенно понимаешь, насколько важно сохранять хладнокровие и не поддаваться на провокации, потому что в конечном итоге всегда побеждает не тот, кто громче кричит, а тот, кто уверен в своей правоте и действует осознанно», — поделился предприниматель вынесенными уроками.

Бакальчук оценил свою ситуацию как «Часть 4: Крестный отец возвращается»: «Противники стараются окружить меня со всех сторон: начиная от медийных атак и заканчивая прямыми угрозами. Но как говорит Дон Вито Корлеоне: „Семья — это сила“. А моя „семья“ — это команда, которая верит в то, что правда должна восторжествовать.»

«Мы стоим перед серьезными вызовами, но как и Дон Корлеоне, я намерен идти до конца. Этот фильм научил меня не сдаваться, каким бы сильным ни был противник, и не терять лицо перед трудностями. Пусть враги думают, что я повержен, — но это лишь начало новой главы», — закончил он пост.

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