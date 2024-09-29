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Глава Федерации лыжных гонок: «Если бы мы кинули бомбу на центр Лондона, нас бы уже везде пустили»

Сегодня в 18:04
Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Если бы Россия сбросила бомбу на Лондон, ее бы вернули в международные спортивные соревнования, считает президентка Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Такое мнение она высказала в интервью News.ru.

Журналист издания поинтересовался у главы федерации лыжников, что должно случиться, чтобы представителей отечественных спортивных организаций допустили к участию в Олимпиаде и других мировых соревнованиях.

«Я скажу вещи, которые вообще нельзя говорить. Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили», — ответила Вяльбе.

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«Борьба России со всем внешним миром продолжается веками. Нас никогда не любили, даже когда делали вид, что любят. Они всегда стоят с заточкой за спиной. Я люблю, когда наша страна сильная, наша сила раздражает весь мир», — добавила она.

Лидер объединения лыжников выразила уверенность, что рано или поздно российских спортсменов пустят на международную арену: «[Иностранным спортивным органам] тоже некуда деваться, потому что это не может продолжаться вечно».

«Если еще год назад я говорила, что нас вернут по окончании СВО, то теперь я понимаю, что даже по окончании спецоперации быстро ничего не произойдет. На возвращение на международную арену уйдет еще не один год», — резюмировала Вяльбе.

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Этим летом в России впервые за 40 лет официально не показали Олимпийские игры. По данным Спортса, «принято политическое решение, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом и „России-1“ нельзя».

«Матч», VK и стриминговые сервисы также не стали приобретать права на соревнования из‑за малого числа участников из России.

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