В Биробиджане задержали пятерых хоккеистов клуба «Тафгай» после драки с командой ФСБ

Сегодня / 13:39
Шаман — о том, почему патриоту можно иметь айфон: «А вдруг его создатели вдохновлялись Чайковским?»
Сегодня / 19:43
«Крестный отец возвращается»: Владислав Бакальчук сравнил себя с доном Корлеоне
Сегодня / 18:04
Глава Федерации лыжных гонок: «Если бы мы кинули бомбу на центр Лондона, нас бы уже везде пустили»
Сегодня / 16:36
«Так и надо, пусть лучше спортом занимаются»: боты в «ВК» поддержали блокировку Discord
Сегодня / 14:58
Таиланд раздает деньги гражданам для поддержки экономики
Сегодня / 14:57
В пресс-службе РПЦ призвали не убирать теорию Дарвина из школьной программы
Сегодня / 13:51
Работодатели стали охотнее нанимать соискателей старше 50 лет из‑за дефицита кадров
Сегодня / 12:59
80-летняя кореянка собирается на «Мисс Вселенную». Она прошла в финал национального отбора
Сегодня / 12:49
В Telegram появятся цифровые подарки
Сегодня / 11:55
Католический университет в Бельгии разочарован речью папы римского о женщинах
Сегодня / 10:57
Опрос: большая часть россиян не согласны, что обучение в школах нужно сократить
Сегодня / 08:59
YouTube заблокировал в США треки Адель, Боба Дилана и Green Day
Вчера / 20:29
Канье Уэст анонсировал новый альбом «Bully»
Вчера / 19:54
Британец отправился в поход по 650 пабам, чтобы оказать поддержку индустрии
Вчера / 18:42
В Испании к реставрации фресок привлекли специально обученные бактерии
Вчера / 17:13
В Петербурге задержали подозреваемого в похищении ребенка, которое произошло десять лет назад
Вчера / 16:14
Ученые вырастили из 1000-летнего семечка исчезнувшее дерево, упомянутое в Библии
Вчера / 16:09
«Провожающая в последний путь Фрирен» получит второй сезон
Вчера / 14:54
В 65% продаваемой в России косметики нашли опасные вещества
Вчера / 14:51
Sky подала в суд на Warner Bros. из‑за сериала про Гарри Поттера
Вчера / 14:19
Профсоюз учителей недоволен окладами ниже МРОТ
Вчера / 14:07
Тайванец подал в суд на маму, которая выбросила его коллекцию манги
Вчера / 13:15
Кошка принесла хозяйке выигрышный лотерейный билет
Вчера / 11:32
Ученым впервые удалось обратить действие диабета первого типа
Вчера / 10:47
Сотни фанатов фильмов о Гарри Поттере почтили память Мэгги Смит
Вчера / 10:15
В Дагестане 12 человек погибли при взрыве на АЗС
Вчера / 09:57
Активисты Just Stop Oil облили супом «Подсолнухи» Ван Гога
Вчера / 09:03
DC работает над фильмом о соперниках Бэтмена Бейне и Дефстроуке
Вчера / 02:12
Бьорк выпустит концертный фильм «Рог изобилия», посвященный климатическому кризису
Вчера / 01:20
У Эллен ДеДженерес диагностировали остеопороз, ОКР и синдром дефицита внимания
Вчера / 00:37
Max показал тизер сериала «Как вода для шоколада». Его спродюсировала Сальма Хайек
27 сентября / 23:41
Адам Драйвер признался, что современные фильмы «не оставляют ничего, что можно открыть для себя»
27 сентября / 23:30
Турция и Германия поспорили из‑за рецепта денер-кебаба. В спор вмешались власти ЕС
27 сентября / 22:56
Ведущий прогноза погоды в США спас женщину, застрявшую в машине при затоплении
27 сентября / 22:20
Лондонский суд осудил экоактивисток на реальные сроки за облитую супом картину Ван Гога

В Биробиджане задержали пятерых хоккеистов клуба «Тафгай» после драки с командой ФСБ

Сегодня в 17:21
Кадр: Newsbox24

В Биробиджане завели уголовное дело о хулиганстве после драки на хоккейном матче между любительским клубом «Тафгай» и командой ФСБ «Фантом». Об инциденте сообщило местное издание Newsbox24.

Как рассказала олимпийская чемпионка по лыжам Юлия Чепалова, происшествие случилось на матче Ночной хоккейной лиги весной этого года. Причина конфликта не уточняется.

По ее словам, сразу после драки несколько игроков «Тафгая» были арестованы на 10 суток. Baza пишет про 15 суток и штрафы. Всего были задержаны шесть хоккеистов клуба, уточняет Newsbox24.

Кроме того, восемь игроков команды были дисквалифицированы дисциплинарной комиссией НХЛ.

Телеграм-канал выложил также постановление суда о продлении заключения одного из подозреваемых, игроку «Тафгая» и местного предпринимателя Евгения Потаскуева. Хотя уголовное дело было заведено еще в июне этого года, полиция пришла к нему лишь 26 сентября.

Согласно документу, его обвиняют в тяжком преступлении, «совершенного в составе группы лиц по предварительному сговору , против общественной безопасности и общественного порядка». Суд отказал следствие просило отправить мужчину в СИЗО. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

«Согласно ответа из УФСБ России, проведенными ОРМ установлено, что Потаскуев в связи со следственными действиями и, осознавая вероятность уголовной ответственности, намерен скрыться от следствия. Потаскуев регулярно на протяжении нескольких лет выезжает заграницу, в частности в 2024 году он выезжал в Таиланд», — говорится в постановлении.

«Фантом» представляет региональное управление ФСБ.

1/3
© Newsbox24
2/3
© Newsbox24
3/3
© Newsbox24

Чепалова обратилась к начальнику регионального ведомства и принесла извинения «Фантому» от имени «Тафгая».

«Поступок и поведение зачинщиков недопустимы, публично их за это осуждаю, но также считаю, что ломать из‑за этого судьбу этим ребятам уголовным наказанием это перебор», — написала она.

«Проявите великодушие, разберитесь иначе, ведь прощать умеют только сильные, слабые на это не способны. В качестве наказания предлагаю зачинщиков обязать публично извиниться, сделать спортивную площадку в любом из дворов г.Биробиджана и поставить их на ворота без защиты для отработки буллитов командой „Фантом“ или командой хоккейного клуба СКА», — добавила лыжница.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами