В Биробиджане задержали пятерых хоккеистов клуба «Тафгай» после драки с командой ФСБ

В Биробиджане завели уголовное дело о хулиганстве после драки на хоккейном матче между любительским клубом «Тафгай» и командой ФСБ «Фантом». Об инциденте сообщило местное издание Newsbox24.

Как рассказала олимпийская чемпионка по лыжам Юлия Чепалова, происшествие случилось на матче Ночной хоккейной лиги весной этого года. Причина конфликта не уточняется.

По ее словам, сразу после драки несколько игроков «Тафгая» были арестованы на 10 суток. Baza пишет про 15 суток и штрафы. Всего были задержаны шесть хоккеистов клуба, уточняет Newsbox24.

Кроме того, восемь игроков команды были дисквалифицированы дисциплинарной комиссией НХЛ.

Телеграм-канал выложил также постановление суда о продлении заключения одного из подозреваемых, игроку «Тафгая» и местного предпринимателя Евгения Потаскуева. Хотя уголовное дело было заведено еще в июне этого года, полиция пришла к нему лишь 26 сентября.

Согласно документу, его обвиняют в тяжком преступлении, «совершенного в составе группы лиц по предварительному сговору , против общественной безопасности и общественного порядка». Суд отказал следствие просило отправить мужчину в СИЗО. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

«Согласно ответа из УФСБ России, проведенными ОРМ установлено, что Потаскуев в связи со следственными действиями и, осознавая вероятность уголовной ответственности, намерен скрыться от следствия. Потаскуев регулярно на протяжении нескольких лет выезжает заграницу, в частности в 2024 году он выезжал в Таиланд», — говорится в постановлении.

«Фантом» представляет региональное управление ФСБ.

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Чепалова обратилась к начальнику регионального ведомства и принесла извинения «Фантому» от имени «Тафгая».

«Поступок и поведение зачинщиков недопустимы, публично их за это осуждаю, но также считаю, что ломать из‑за этого судьбу этим ребятам уголовным наказанием это перебор», — написала она.