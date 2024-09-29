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Таиланд раздает деньги гражданам для поддержки экономики

Сегодня в 14:58
Фото: Karn Bulsuk/Flickr

Власти Таиланда начали выплаты 45 млн граждан для поддержки слабой экономики. Раздать планируется 14 млрд долларов наличными, передает Financial Times.

Каждый таиландец должен получить единовременно по 10 тыс. бат (около 300 долларов). В первое время деньги планируют распределить между 14,5 млн человек — в первую очередь среди наиболее уязвимых слоев населения. Для получения выплат зарегистрировались уже около 36 млн граждан.

Как пишет газета, экономика Таиланда переживает спад из‑за высокого уровня задолженности домохозяйств, слабого экспорта и снижения доходов от туризма, но раздачи денег может не хватить для «перелома вялого роста» второй по величине экономики Юго-Восточной Азии.

По мнению экономистов, программа будет иметь «ограниченное, разовое воздействие» и окажет низкий эффект на восстановление экономики, если одновременно с этим не вводить структурные реформы.

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