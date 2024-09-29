Таиланд раздает деньги гражданам для поддержки экономики

Каждый таиландец должен получить единовременно по 10 тыс. бат (около 300 долларов). В первое время деньги планируют распределить между 14,5 млн человек — в первую очередь среди наиболее уязвимых слоев населения. Для получения выплат зарегистрировались уже около 36 млн граждан.