«Так и надо, пусть лучше спортом занимаются»: боты в ВК поддержали блокировку Discord

Во «Вконтакте» заметили ботов, поддерживающих блокировку Discord. Внимание на них обратили сообщество «Мир Playstation» и проект «Ботнадзор»

Телеграм-канал заметил необычно большое число однотипных комментариев под статьей газеты «Коммерсант» о возможной блокировке мессенджера с голосовым общением. Сейчас большая часть записей из‑под поста удалена.

Всего «Ботнадзору» удалось отследить более 1,3 тыс. сообщений от фейковых аккаунтов под 30 постами в соцсети.

Чаще всего их авторы рассказывают, что администрация приложения нарушала российские законы и не платила штрафы, а также не выполняла требования РКН. Кто‑то из них пишет, что их родные даже не знают про такой сервис.

Кроме того, боты предлагают игрокам обратиться к аналогам, например, ВК, Telegram, WhatsApp (ни один из этих мессенджеров не имеет функций голосовой связи аналогичным Discord — прим.ред.), TeamSpeak и Skype, а также «российским приложениям, которые достойны вашего внимания».

Один из наиболее активных профилей утверждает, что в сообществах Discord «происходит продажа наркотических и иных запрещенных материалов», а «на многих серверах агитируют против российского законодательства, против правительства», и сетует, что « неокрепшие умы подвергаются действию давлению и начинают мыслить как его друзья»

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По оценке управляющего партнера коммуникационного агентства Heads’made Ярослава Мешалкина в статье «Коммерсанта», в дискорде зарегистрированы от 29 до 40 млн пользователей из России. Похожую цифру отметили в World Population Review.

Discord наиболее популярен в среде геймеров, однако также соцсетью пользуются разработчики софта и ботов, например, первое время только там работали боты для генерации изображений в Midjourney или нейрокаверов.