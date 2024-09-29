«Так и надо, пусть лучше спортом занимаются»: боты в ВК поддержали блокировку Discord

Вчера / 13:15
Кошка принесла хозяйке выигрышный лотерейный билет
Сегодня / 14:58
Таиланд раздает деньги гражданам для поддержки экономики
Сегодня / 14:57
В пресс-службе РПЦ призвали не убирать теорию Дарвина из школьной программы
Сегодня / 13:51
Работодатели стали охотнее нанимать соискателей старше 50 лет из‑за дефицита кадров
Сегодня / 13:39
Шаман — о том, почему патриоту можно иметь айфон: «А вдруг его создатели вдохновлялись Чайковским?»
Сегодня / 12:59
80-летняя кореянка собирается на «Мисс Вселенную». Она прошла в финал национального отбора
Сегодня / 12:49
В Telegram появятся цифровые подарки
Сегодня / 11:55
Католический университет в Бельгии разочарован речью папы римского о женщинах
Сегодня / 10:57
Опрос: большая часть россиян не согласны, что обучение в школах нужно сократить
Сегодня / 08:59
YouTube заблокировал в США треки Адель, Боба Дилана и Green Day
Вчера / 20:29
Канье Уэст анонсировал новый альбом «Bully»
Вчера / 19:54
Британец отправился в поход по 650 пабам, чтобы оказать поддержку индустрии
Вчера / 18:42
В Испании к реставрации фресок привлекли специально обученные бактерии
Вчера / 17:13
В Петербурге задержали подозреваемого в похищении ребенка, которое произошло десять лет назад
Вчера / 16:14
Ученые вырастили из 1000-летнего семечка исчезнувшее дерево, упомянутое в Библии
Вчера / 16:09
«Провожающая в последний путь Фрирен» получит второй сезон
Вчера / 14:54
В 65% продаваемой в России косметики нашли опасные вещества
Вчера / 14:51
Sky подала в суд на Warner Bros. из‑за сериала про Гарри Поттера
Вчера / 14:19
Профсоюз учителей недоволен окладами ниже МРОТ
Вчера / 14:07
Тайванец подал в суд на маму, которая выбросила его коллекцию манги
Вчера / 11:32
Ученым впервые удалось обратить действие диабета первого типа
Вчера / 10:47
Сотни фанатов фильмов о Гарри Поттере почтили память Мэгги Смит
Вчера / 10:15
В Дагестане 12 человек погибли при взрыве на АЗС
Вчера / 09:57
Активисты Just Stop Oil облили супом «Подсолнухи» Ван Гога
Вчера / 09:03
DC работает над фильмом о соперниках Бэтмена Бейне и Дефстроуке
Вчера / 02:12
Бьорк выпустит концертный фильм «Рог изобилия», посвященный климатическому кризису
Вчера / 01:20
У Эллен ДеДженерес диагностировали остеопороз, ОКР и синдром дефицита внимания
Вчера / 00:37
Max показал тизер сериала «Как вода для шоколада». Его спродюсировала Сальма Хайек
27 сентября / 23:41
Адам Драйвер признался, что современные фильмы «не оставляют ничего, что можно открыть для себя»
27 сентября / 23:30
Турция и Германия поспорили из‑за рецепта денер-кебаба. В спор вмешались власти ЕС
27 сентября / 22:56
Ведущий прогноза погоды в США спас женщину, застрявшую в машине при затоплении
27 сентября / 22:20
Лондонский суд осудил экоактивисток на реальные сроки за облитую супом картину Ван Гога
27 сентября / 21:59
Актер «SNL» рассказал, что Сидни Суини «чуть ли не умоляла» добавить в скетчи шутки про ее грудь
27 сентября / 21:15
Хилари Суонк пополнит актерский состав сериала «Шершни»
27 сентября / 20:50
Альтман просил 7 трлн долларов и 36 заводов для OpenAI. Его назвали «чуваком» с абсурдными идеями

«Так и надо, пусть лучше спортом занимаются»: боты в ВК поддержали блокировку Discord

Сегодня в 16:36
Фото: Alexander Shatov/Unsplash

Во «Вконтакте» заметили ботов, поддерживающих блокировку Discord. Внимание на них обратили сообщество «Мир Playstation» и проект «Ботнадзор»

Телеграм-канал заметил необычно большое число однотипных комментариев под статьей газеты «Коммерсант» о возможной блокировке мессенджера с голосовым общением. Сейчас большая часть записей из‑под поста удалена.

Всего «Ботнадзору» удалось отследить более 1,3 тыс. сообщений от фейковых аккаунтов под 30 постами в соцсети.

Чаще всего их авторы рассказывают, что администрация приложения нарушала российские законы и не платила штрафы, а также не выполняла требования РКН. Кто‑то из них пишет, что их родные даже не знают про такой сервис.

Кроме того, боты предлагают игрокам обратиться к аналогам, например, ВК, Telegram, WhatsApp (ни один из этих мессенджеров не имеет функций голосовой связи аналогичным Discord — прим.ред.), TeamSpeak и Skype, а также «российским приложениям, которые достойны вашего внимания».

Один из наиболее активных профилей утверждает, что в сообществах Discord «происходит продажа наркотических и иных запрещенных материалов», а «на многих серверах агитируют против российского законодательства, против правительства», и сетует, что « неокрепшие умы подвергаются действию давлению и начинают мыслить как его друзья»

1/7
© «Мир Playstation»
2/7
© «Мир Playstation»
3/7
© "Ботнадзор"
4/7
© "Ботнадзор"
5/7
© "Ботнадзор"
6/7
© "Ботнадзор"
7/7
© "Ботнадзор"

По оценке управляющего партнера коммуникационного агентства Heads’made Ярослава Мешалкина в статье «Коммерсанта», в дискорде зарегистрированы от 29 до 40 млн пользователей из России. Похожую цифру отметили в World Population Review.

Discord наиболее популярен в среде геймеров, однако также соцсетью пользуются разработчики софта и ботов, например, первое время только там работали боты для генерации изображений в Midjourney или нейрокаверов.

Аналогичная активность ботов наблюдалась и во время замедления YouTube. Тогда исследователям удалось отследить более 800 комментариев под 100 постами.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами