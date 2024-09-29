Работодатели стали охотнее нанимать соискателей старше 50 лет из‑за дефицита кадров

Работодатели начали лояльно относиться к соискателям старше 50 лет, передает РБК сведения сервиса SuperJob. Тенденция связана с острым дефицитом кадров.
Доля претендентов на руководящие посты старше 50 лет составляет 32% среди мужчин и 14% среди женщин. 40% столичных работодателей берут на работу пенсионеров на общих основаниях, еще 27% — на отдельные должности, выяснил SuperJob.
«Подбор персонала крайне усложнился: найти людей как никогда трудно, а потому долго и дорого. Встраиваясь в новую реальность, работодатели реализуют две стратегии: во-первых, больше ресурсов вкладывают в удержание персонала; во-вторых, расширяют воронку найма за счет работы с молодыми и возрастными соискателями», — пояснили эксперты.
В субъектах РФ, где дефицит ощущается острее, кандидатов старше 50 лет нанимают охотнее. Среди наиболее популярных должностей в Москве старше 50 лет — инженер (зарплатные ожидания: 120–350 тыс. рублей), менеджер по продажам (у мужчин — 120–320 тыс., у женщин — 90–200 тыс.), учитель (90–150 тыс.), врач (150–350 тыс.).
В апреле Центробанк узнал, что 70% компаний в РФ испытывают дефицит кадров. По итогам прошлого года в стране не хватало около 4,8 млн работников.