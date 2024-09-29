Работодатели стали охотнее нанимать соискателей старше 50 лет из‑за дефицита кадров

Доля претендентов на руководящие посты старше 50 лет составляет 32% среди мужчин и 14% среди женщин. 40% столичных работодателей берут на работу пенсионеров на общих основаниях, еще 27% — на отдельные должности, выяснил SuperJob.

«Подбор персонала крайне усложнился: найти людей как никогда трудно, а потому долго и дорого. Встраиваясь в новую реальность, работодатели реализуют две стратегии: во-первых, больше ресурсов вкладывают в удержание персонала; во-вторых, расширяют воронку найма за счет работы с молодыми и возрастными соискателями», — пояснили эксперты.