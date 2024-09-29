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В пресс-службе РПЦ призвали не убирать теорию Дарвина из школьной программы

Сегодня в 14:57
Фото: Howard Kingsnorth/Getty Image

В Русской патриархии призвали не убирать теорию Дарвина из школьных учебников. Эти слова произнес председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире «Светлого вечера» на радио «Вера».

Он отметил, что изучение теории эволюции в школах не является «серьезной общественной проблемой, которая тяжело переживается обществом», хотя инициатива убрать ее из учебников срезонировала в медиа.

По словам представителя РПЦ, внутри церкви идет дискуссия о когнитивном диссонансе у детей, которым преподают в школе эволюцию «без философской глубины», а в воскресной школе рассказывают «нечто альтернативное» без учета научной картины мира.

«Что он выберет, над чем он посмеется, что он воспримет как несерьезное, мы не знаем», — пояснил проблему Легойда.

Представитель церкви напомнил, что с христианской точки зрения религия не противоречит науке, а современная наука — это европейский феномен и возникла «в лоне христианской традиции». Между верой и наукой нет противоречия, а научные теории не ставят перед человеком этот выбор, добавил он.

Легойда также обратил внимание на неверный взгляд на теорию Дарвина как на гипотезу о происхождении человека от обезьяны.

«Я сожалею о некоторых высказываниях, которые прозвучали от людей. На мой взгляд, они где‑то поспешили откомментировать в тех ситуациях, когда можно было промолчать или дать развернутый, более сложный комментарий», — сказал он.

Представитель церкви также увидел проблему в стиле преподавания, который создает напряжение между религиозной и научной точками зрения и передает марксистские материалистические клише молодому поколению.

«Это тема, которую надо снимать просвещением, образованием, но не тем, что надо что‑то запрещать, а показывать сложность устроения мира, разные способы познания мира», — резюмировал Легойда.

Дискуссию о теории Дарвина на прошлой неделе запустил помощник Михаила Мишустина и экс-премьер Чечни Муслим Хучиев. По его мнению, она ошибочная и противоречит религиозному воспитанию.

Идею поддержал глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он пояснил, что теория «используется как инструмент для колонизации стран — англосаксонской научной мыслью, потому что это обосновывает покорение неполноценных народов», что «это позаимствовали и основатели фашистской идеологии», и выразил надежду, что ее уберут из учебников как ненаучную.

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