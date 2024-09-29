80-летняя кореянка собирается на «Мисс Вселенную». Она прошла в финал национального отбора

80-летняя кореянка Чхве Сун Хва прошла в финал национального конкурса «Мисс Вселенная» и может принять участие во всемирном этапе. Если ей это удастся, она станет самой пожилой участницей шоу, передает CNN.

30 сентября Чхве примет участие в финале вместе с 31 претенденткой, победительница отправится на «Мисс Вселенную-2024» в Мексике. В течение десятилетий организаторы устанавливали строгие возрастные ограничения — от 18 до 28 лет, но с 2024 года верхний возрастной предел снят.

«Я хочу ошеломить мир: „Как 80-летняя женщина может быть такой здоровой? Как ей удается поддерживать такое тело? Какая у нее диета?“ Когда вы стареете, вы набираете вес… Поэтому я хочу показать, что мы можем жить здоровой жизнью, даже когда мы стареем», — сказала Чхве телеканалу.

Корейские конкурсы в последние годы подвергались критике за продвижение единого образа красоты, представители которого нередко прибегают к косметической хирургии, но критерии отбора этого не ограничивают. Но Чхве это не смущает: «Трудно найти людей, которые не делали никаких подправок или пластических операций, и я думаю, что пришло время нам просто принять это».

Чхве начала заниматься модельным бизнесом в 72 года, чтобы закрыть долги. Ее взяли в модельное агентство, когда она работала сиделкой в больнице, поэтому дефиле она репетировала в коридорах между палатами. Ее дебют случился на Неделе моды в Сеуле через два года, с тех пор ее публикуют в корейский версиях журналов Harper’s Bazaar и Elle и снимают в рекламах.