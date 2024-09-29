Вчера / 13:15
Кошка принесла хозяйке выигрышный лотерейный билет
Сегодня / 16:36
«Так и надо, пусть лучше спортом занимаются»: боты в ВК поддержали блокировку Discord
Сегодня / 14:58
Таиланд раздает деньги гражданам для поддержки экономики
Сегодня / 14:57
В пресс-службе РПЦ призвали не убирать теорию Дарвина из школьной программы
Сегодня / 13:51
Работодатели стали охотнее нанимать соискателей старше 50 лет из‑за дефицита кадров
Сегодня / 12:59
80-летняя кореянка собирается на «Мисс Вселенную». Она прошла в финал национального отбора
Сегодня / 12:49
В Telegram появятся цифровые подарки
Сегодня / 11:55
Католический университет в Бельгии разочарован речью папы римского о женщинах
Сегодня / 10:57
Опрос: большая часть россиян не согласны, что обучение в школах нужно сократить
Сегодня / 08:59
YouTube заблокировал в США треки Адель, Боба Дилана и Green Day
Вчера / 20:29
Канье Уэст анонсировал новый альбом «Bully»
Вчера / 19:54
Британец отправился в поход по 650 пабам, чтобы оказать поддержку индустрии
Вчера / 18:42
В Испании к реставрации фресок привлекли специально обученные бактерии
Вчера / 17:13
В Петербурге задержали подозреваемого в похищении ребенка, которое произошло десять лет назад
Вчера / 16:14
Ученые вырастили из 1000-летнего семечка исчезнувшее дерево, упомянутое в Библии
Вчера / 16:09
«Провожающая в последний путь Фрирен» получит второй сезон
Вчера / 14:54
В 65% продаваемой в России косметики нашли опасные вещества
Вчера / 14:51
Sky подала в суд на Warner Bros. из‑за сериала про Гарри Поттера
Вчера / 14:19
Профсоюз учителей недоволен окладами ниже МРОТ
Вчера / 14:07
Тайванец подал в суд на маму, которая выбросила его коллекцию манги
Вчера / 11:32
Ученым впервые удалось обратить действие диабета первого типа
Вчера / 10:47
Сотни фанатов фильмов о Гарри Поттере почтили память Мэгги Смит
Вчера / 10:15
В Дагестане 12 человек погибли при взрыве на АЗС
Вчера / 09:57
Активисты Just Stop Oil облили супом «Подсолнухи» Ван Гога
Вчера / 09:03
DC работает над фильмом о соперниках Бэтмена Бейне и Дефстроуке
Вчера / 02:12
Бьорк выпустит концертный фильм «Рог изобилия», посвященный климатическому кризису
Вчера / 01:20
У Эллен ДеДженерес диагностировали остеопороз, ОКР и синдром дефицита внимания
Вчера / 00:37
Max показал тизер сериала «Как вода для шоколада». Его спродюсировала Сальма Хайек
27 сентября / 23:41
Адам Драйвер признался, что современные фильмы «не оставляют ничего, что можно открыть для себя»
27 сентября / 23:30
Турция и Германия поспорили из‑за рецепта денер-кебаба. В спор вмешались власти ЕС
27 сентября / 22:56
Ведущий прогноза погоды в США спас женщину, застрявшую в машине при затоплении
27 сентября / 22:20
Лондонский суд осудил экоактивисток на реальные сроки за облитую супом картину Ван Гога
27 сентября / 21:59
Актер «SNL» рассказал, что Сидни Суини «чуть ли не умоляла» добавить в скетчи шутки про ее грудь
27 сентября / 21:15
Хилари Суонк пополнит актерский состав сериала «Шершни»
27 сентября / 20:50
Альтман просил 7 трлн долларов и 36 заводов для OpenAI. Его назвали «чуваком» с абсурдными идеями

Шаман — о том, почему патриоту можно иметь айфон: «А вдруг его создатели вдохновлялись Чайковским?»

Сегодня в 13:39
Фото: Shaman/Telegram

Shaman уверен, что патриотам России можно пользоваться айфонами и ездить на немецких машинах, ведь их создатели могли вдохновляться произведениями русских деятелей искусства. Это мнение он высказал в интервью на шоу «России 1» «Судьба человека».

Отвечая на вопрос ведущего о выступлении у стен американского посольства 20 июля, певец сказал, что «культуру России заблокировать невозможно», ведь «без этого культурного фундамента мир не был бы таким, каким мы его знаем».

Шаман посетовал, что «некоторые недоброжелатели» указывают автору песни «Я русский» на то, что он пользуется американским смартфоном и катается на немецком авто, но нашел для них контраргумент.

«Когда мне предъявляют некоторые мои недоброжелатели о том, что „ну как же, он же русский, а что же у него телефон американский, машина немецкая“. <…> Мы же ведь не знаем, а может быть, создатели американских телефонов, технологий, автомобилей вдохновлялись произведениями Петра Ильича Чайковского, когда они создавали?» — задался вопросом музыкант.

«Или произведениями Достоевского, Булгакова? Может быть, тогда без этих произведений вообще этих технологий не было бы?» — добавил он.

По его словам, «русская культура просочилась во все аспекты мира», а россияне — «самые свободные люди в мире».

На этой неделе Ярослав Дронов заявил о разводе с супругой Еленой Мартыновой. Расставание он объяснил занятостью и сложным графиком работы, который не оставляет времени на личную жизнь. Вице-президентку «МегаФона» называли создательницей его сценического образа, с ней связывали его быстрый взлет.

Ранее ему пришлось вернуть более 30 млн рублей в бюджеты Ставропольского края и Оренбургской области после отмен концертов в этих регионах. Кроме того, еще два выступления сорвались в Нижнем Тагиле и Магнитогорске, вероятно, это связано с низкими продажами билетов.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами