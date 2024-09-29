Shaman уверен, что патриотам России можно пользоваться айфонами и ездить на немецких машинах, ведь их создатели могли вдохновляться произведениями русских деятелей искусства. Это мнение он высказал в интервью на шоу «России 1» «Судьба человека».

Отвечая на вопрос ведущего о выступлении у стен американского посольства 20 июля, певец сказал, что «культуру России заблокировать невозможно», ведь «без этого культурного фундамента мир не был бы таким, каким мы его знаем».

Шаман посетовал, что «некоторые недоброжелатели» указывают автору песни «Я русский» на то, что он пользуется американским смартфоном и катается на немецком авто, но нашел для них контраргумент.

«Когда мне предъявляют некоторые мои недоброжелатели о том, что „ну как же, он же русский, а что же у него телефон американский, машина немецкая“. <…> Мы же ведь не знаем, а может быть, создатели американских телефонов, технологий, автомобилей вдохновлялись произведениями Петра Ильича Чайковского, когда они создавали?» — задался вопросом музыкант.

«Или произведениями Достоевского, Булгакова? Может быть, тогда без этих произведений вообще этих технологий не было бы?» — добавил он.

По его словам, «русская культура просочилась во все аспекты мира», а россияне — «самые свободные люди в мире».

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