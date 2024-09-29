Католический университет в Бельгии разочарован речью папы римского о женщинах

Папа Франциск подвергся резкой критике со стороны одного из католических университетов Бельгии за его позицию о роли женщин в обществе. Студенты и профессора выпустили пресс-релиз всего через несколько минут после выступления священника, передает The Guardian.

28 сентября папа римский в честь 600-летнего юбилея посетил Католический университет Лувена, крупнейший франкоязычный вуз Бельгии. В своей речи он в основном призывал к глобальным действиям по борьбе с изменением климата, но также ответил на письмо, которое ему направили студенты и преподаватели, которые спрашивали об учении католической церкви о женщинах.

Так, его спросили об исторической роли церкви в укреплении женского подчинения, несправедливого разделения труда и непропорциональной женской бедности. «На протяжении всей истории церкви женщин делали незаметными. Какое же место тогда занимают женщины в церкви?» — спросили авторы письма.

Франциск заявил, что женщина олицетворяет церковь, и напомнил, что итальянское слово chiesa женского рода. По его словам, «женщина в народе Божьем — это дочь, сестра, мать», а «женственность говорит нам о плодотворном приеме, заботе и дающей жизнь преданности».

Студенты и профессора назвали позицию папы римского «детерминистской и примитивной». 22-летняя учащаяся Валентина Хендрикс посетовала, что священник «низводит нас до роли роженицы, матери, жены — всех тех [„призваний“], от которых мы хотим освободиться».

«Католический университет Лувена сожалеет о консервативной позиции, выраженной папой Франциском относительно роли женщин в обществе», — заявили составители пресс-релиза после встречи со священником.