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Опрос: большая часть россиян не согласны, что обучение в школах нужно сократить

Сегодня в 10:57
Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

Большинство россиян, в том числе родители учеников, не хотят сокращения срока обучения в школе. Шесть из 10 граждан РФ против этого предложения, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Противники идеи отмечают, что «даже в 17 лет большинство абитуриентов не осознают всей серьезности происходящего» и не определились со своими желаниями, «еще не готовы к взрослой жизни». Не поддержал инициативу и 61% опрошенных родителей школьников.

По 27% среди всех опрошенных и родителей считают, что «один или два года явно лишние». По мнению некоторых из них, при десятилетнем школьном обучении «специалисты были очень хорошие», а 18-летним людям уже «можно выходить замуж», а не в школу ходить.

Затруднились с оценкой инициативы 13% респондентов. Их основной довод: «Идея Мединского не принесет реальных результатов и более качественной и ранней адаптации школьников в сфере профессиональной подготовки».

Отдельно SuperJob отмечает, что против инициативы чаще всего выступали мужчины в возрасте от 35 до 44 лет с зарплатами от 100 тыс. рублей.

24 сентября бывший министр культуры Владимир Мединский назвал 11-летнее обучение в школе «непозволительной роскошью», которая скоро закончится. Он считает, что образование «должно быть спрессовано», чтобы все было «раньше и быстрее».

«Образование будет спрессованным по времени, будет более специализированным, оно будет рассчитано на ближайшие 10 лет, а потом через 10 надо будет переучиваться», — сказал чиновник.

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