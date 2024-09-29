YouTube заблокировал в США треки Адель, Боба Дилана и Green Day

YouTube в США заблокировал треки Адель, Боба Дилана, Green Day, REM, Burna Boy, Rush и других исполнителей из‑за юридического спора с Обществом по защите авторских прав европейских музыкальных авторов и композиторов (SESAC). Об этом сообщает Variety.

Представитель YouTube рассказал, что руководство провело «плодотворные переговоры» c SESAC, но «достичь справедливого соглашения» до истечения сделки не удалось, поэтому ролики и заблокировались. Однако близкий к ситуации источник издания заявил, что видео пропали еще до окончания соглашения, и предположил, что платформа могла сделать это специально.

Организации по защите прав исполнителей собирают роялти и помогают защищать авторские права от имени авторов песен и музыкальных издателей. Они могут блокировать определенные публичные исполнения музыки — от стримингов до радио и музыки и репертуаров в ресторанах, — хотя такие запреты трудоемки и труднореализуемы.

Такие блокировки могут затронуть и других владельцев авторских прав: например, запись концерта Green Day, сделанная британской телекомпанией Би-би-си, по-прежнему доступна, хотя тоже может быть скрыта. Исчезнуть с платформы могут и совместные треки Бейонсе или Ники Минаж с артистами, у которых заключен договор с SESAC.