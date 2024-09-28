Канье Уэст анонсировал новый альбом «Bully»

Канье Уэст во время недавнего концерта в Китае анонсировал новый альбом — «Bully». Многочисленные записи с выступления разлетелись в соцсетях.
Рэпер представил на сцене новую песню «Beauty & the Beast», которая должна войти в пластинку.
Как отмечает AllHipHop, всего несколько дней назад сообщал, что его новый альбом будет называться «So Help Me God» — как и неизданная пластинка, работа над которой велась в 2014–2015 годах. Портал предполагает, что рэпер просто сменил название грядущего релиза.
Последний на данный момент альбом Уэста — «Vultures 2» — вышел в августе. В нем приняли участие Playboi Carti, Future, Lil Durk, , Young Thug, Lil Wayne, дочери Уэста и другие именитые гости.
Первая часть «Vultures» увидела свет в феврале. Пластинка дебютировала на 1 месте в чарте Billboard 200 и стала второй по числу продаж за первую неделю среди всех релизов рэпера.