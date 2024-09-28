Британец отправился в поход по 650 пабам, чтобы оказать поддержку индустрии

Житель Великобритании Джей Чан поставил задачу выпить по пинте пива в каждом парламентском округе страны. Так он хочет привлечь внимание к проблемам, связанным с налогом на еду и напитки в пабах, сообщает Fox News.

Чан работал помощником парламентария из Бирмингема и не понаслышке знает, с какими трудностями сталкиваются пабы. Побудили его на акцию недавние выборы в Великобритании.

В 2022 году налог на добавленную стоимость для сектора гостеприимства и туризма в Великобритании подняли до 20% (во время пандемии он был снижен до 12,5%). Когда тариф вырос, владельцам пабов пришлось увеличить расходы. Поскольку стоимость электроэнергии тоже возросла, многие заведения обанкротились.

Британец уже успел посетить пабы в 16 округах, осталось 634. По его мнению, на осуществление задуманного может уйти 20 лет и 4 тыс. долларов лишь на напитки. Чтобы покрыть расходы, он запустил краудфандинг на платформе GoFundMe. К настоящему моменту там удалось привлечь более 2,6 тыс. долларов.

«Я думаю, что это займет у меня очень, очень много времени, особенно если учесть все сельские округа. Я, конечно, не могу садиться за руль пьяным, да и поезда там не так эффективны», — пояснил он.

Чан запустил эту акцию протеста, чтобы оказать поддержку местной индустрии пабов. По его словам, пабы — неотъемлемая часть британской жизни. «Когда люди думают о Британии, сперва они вспоминают Биг-Бен, короля и британский флаг, но затем — пабы, пинты пива и люди, которые их пьют. Жизненно важно, чтобы мы их защищали», — пояснил он.