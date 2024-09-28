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В Испании к реставрации фресок привлекли специально обученные бактерии

Сегодня в 18:42
Фото: Nick Fewings/Unsplash

Микробиолог из Испании Пилар Бош обучила бактерии вырабатывать фермент, который помогает при реставрации церковных фресок, пишет Reuters.

Бош заинтересовалась этой темой еще в 2008 году, когда выбирала, какое исследование провести для докторской диссертации. Тогда она наткнулась на статью, где предполагалось, что изучаемые ей бактерии можно использовать при реставрации произведений искусства.

Ее мать Пилар Ройг в то время занималась реставрацией картин XVIII века авторства Антонио Паломино в одной из старейших церквей Валенсии. Главной проблемой, с которой столкнулась Ройг, было удаление клея. Его использовали для снятия фресок со стен церкви во время реставрационных работ в 1960-х годах.

«Моей маме нужно было решить очень сложную задачу, и я нашла статью о бактериях, используемых для очистки фресок в Италии», — рассказала Бош.

Она защитила докторскую диссертацию по этой теме, а более десяти лет спустя объединилась с матерью в проекте реставрации произведений искусства в Валенсии. Этот проект, финансируемый местными фондами, оценивается в 4 млн евро.

Микробиолог тренирует бактерии, скармливая им образцы клея, изготовленного из животного коллагена. Затем бактерии естественным образом вырабатывают ферменты для расщепления клея. После этого мать и дочь смешивают бактерии с гелем на основе водорослей и наносят на картины. Через три часа гель удаляют, избавляя картины от клея.

«Раньше мы работали вручную, с использованием теплой воды и губок, что занимало несколько часов и приводило к повреждению картины», — поделилась Ройг.

Как отмечает Reuters, что Бош использовала свои бактерии и в других реставрационных проектах — в Пизе и Монтекассино в Италии, а также в Сантьяго-де-Компостела на севере Испании. Кроме того, она обучает другой вид бактерий очищать стены от граффити.

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