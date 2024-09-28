В Петербурге задержали подозреваемого в похищении ребенка, которое произошло десять лет назад

Оперативники уголовного розыска задержали в аэропорту Пулково вероятного похитителя ребенка. Это произошло спустя десять лет после пропажи мальчика, сообщает «Фонтанка».

Олег Рябых привлек внимание полицейских в аэропорту из‑за розыска по другому делу — о насилии в отношении судебного пристава. Однако при проверке выяснилось, что мужчина также подозревается в похищении.

По версии следствия, Рябых в 2014 году в Москве похитил собственного 4-летнего сына Даню, когда тот гулял с бабушкой. Тогда мужчина уже был в разводе с матерью мальчика и обязан был видеться с ним по правилам, которые определил суд.