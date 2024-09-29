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В Telegram появятся цифровые подарки

Сегодня в 12:49
Изображение: Beta Info/Telegram

В бета-версии Telegram заметили цифровые подарки. О новой функции пишет телеграм-канал Beta Info и The TG Times.

Подарки похожи на анимированные стикеры. Среди доступных TG Times увидел хлопушку, праздничного крокодила с дудками, плачущего утенка, клоуна, большое сердце, орангутана за работой и другие гифки.

При их отправке собеседнику на экране также появляются соответствующие эффекты, а к гифке можно добавить небольшое сообщение. Кроме того, доступна и функция анонимной отправки, в этом случае адресант не будет высвечиваться в подписи.

Получатель и отправитель смогут увидеть дату отправки подарка, от кого и кому он был прислан, а также сообщение. Судя по записи TG Times, некоторые подарки могут быть лимитированной серии, например, число крокодилов с дудками было ограничено 1000 штук.

Подарки станут доступны для покупки за внутренние «звезды» телеграма по цене от 25 до 2000 (100 «звезд» сейчас стоят 194 рубля).

Еще у пользователей появится специальный раздел с подарками. Там их можно не только хранить, но и обменять обратно на «звезды» для доступа к платному контенту каналов или приобретения Toncoin с комиссией в 15%.

Внутренняя валюта была добавлена в мессенджер в июне этого года. С ее помощью пользователи приложения могут оплачивать цифровые товары и услуги в экосистеме Telegram.

Чуть позже появилась и возможность прятать посты в каналах под пейволл.

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