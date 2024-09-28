Ученые вырастили из 1000-летнего семечка исчезнувшее дерево, упомянутое в Библии

Международная группа ученых из Израиля, США, Австралии и Швеции сумела вырастить дерево из семечки возрастом 1 тыс. лет. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на Communications Biology.

Семя длиной около 2 сантиметров было обнаружено в конце 1980-х в одной из пещер на территории Иудейской пустыни. Радиоуглеродный анализ показал, что оно появилось между 993 и 1202 годами нашей эры.

Исследование ДНК выявило, что растение принадлежит к уникальному виду рода Комифора (Commiphora). Таксон, к которому оно принадлежит, когда‑то рос в этом регионе, но затем вымер. Его же родственники — другие растения рода Комифора — и сейчас распространены в Африке, на Мадагаскаре, Аравийском полуострове и известны своими смолами.

Ученые предполагают, что саженец, который они назвали «Шиба», связан с «иудейским бальзамом», который не раз упоминался в Библии. Он подробно описан и в литературе эллинистического, римско-византийского и постклассического периодов между IV веком до нашей эры и VIII веком нашей.

Бальзам, называемый в библейских текстах «цори», производили из смолы дерева, которая высоко ценилась в древнем мире и экспортировалась по всей Римской империи. Согласно предыдущим исследованиям, ее могли использовать в качестве духов и благовоний, как лекарство от катаракты и противоядие, а также для бальзамирования. «Иудейский бальзам» исчез из региона Леванта к IX веку.

Сейчас дерево из тысячелетней семечки достигает трех метров в высоту. На его выращивание ученые потратили 14 лет. Пока растение не дало цветов и плодов, которые в будущем помогут сравнить «Шибу» с современными родственными видами. Правда, есть опасения, что среда, в которой дерево произрастает, может не способствовать его цветению и размножению.