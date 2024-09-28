«Провожающая в последний путь Фрирен» получит второй сезон

Toho Animation анонсировала продолжение аниме

«Провожающая в последний путь Фрирен». Как и в первом сезоне, производством займется студия Madhouse («Ванпанчмен»).

Дату релиза пока не называли, подробностей сюжета пока тоже нет. Короткий тизер с обещанием новых серий выпустили в рамках тематического мероприятия в честь одного года со дня выхода первой серии.

Первая половина эпизодов вышла осенью 2023 года, вторая часть появилась уже весной 2024. В данный момент проект находится на первом месте в топе MyAnimeList с оценкой в 9,3 балла из 10, обгоняя хитовые проекты вроде «Цельнометаллического алхимика», «Врат Штейна» или «Атаку титанов».

По сюжету аниме, спустя 50 лет после героической победы над Королем демонов эльфийка-волшебница Фрирен встречается с заметно постаревшими боевыми товарищами, сталкивается с их смертностью и хочет лучше понять их. Она берет в ученицы человеческую девушку и отправляется по местам боевой славы, чтобы пообщаться с умершим другом.