В 65% продаваемой в России косметики нашли опасные вещества

65% косметики, продающейся в России, содержит опасные для здоровья вещества. Об этом говорится в исследовании Национального союза защиты прав потребителей. Его результатами делится РИА «Новости».

В 76% продукции нет информации о противопоказаниях. Еще около 20% продается без указания срока годности или уже будучи просроченной, а доля контрафакта в сегменте стремительно растет.

Самое частое нарушение — отсутствие информации о составе на русском языке. Более 90% косметики эта информация указана латиницей, а названия химических веществ — чаще всего аббревиатурами. Треть косметики продаются без какой‑либо информации об ингредиентах.

«Производители не раскрывают состав косметической продукции на русском языке не только из‑за потенциального вреда некоторых компонентов, но и из‑за их доступности и дешевизны. Во многих случаях потребители, приобретая компоненты, находящиеся в свободной продаже, могут самостоятельно изготовить косметическую продукцию, и это обойдется в несколько раз дешевле», — говорят в союзе.

Там напоминают, что запрещены к использованию в парфюмерно-косметической продукции 1680 веществ, а разрешены только 332. При этом сумма веществ, используемых в смеси, не должна превышать установленной максимальной концентрации.