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Sky подала в суд на Warner Bros. из‑за сериала про Гарри Поттера

Сегодня в 14:51
Кадр: Warner Bros

Британский медиаконгломерат Sky подал в суд на Warner Bros. Компания недовольна тем, что киностудия готовит сериал по книгам о Гарри Поттере без ее участия. Об этом пишет Variety.

По мнению британцев, американцы нарушили условия договора между компаниями, согласно которому WB обязалась предлагать Sky по 4 сериала в год для софинансирования, сопродюсирования и дистрибуции в Великобритании и Европе.

Юристы Sky заявили, что с 2021 года WB перестала выполнять соглашение, в частности, об этом свидетельствует отказ от совместной работы над сериалом по «Гарри Поттеру». Они отметили, что киностудия обманула их: в апреле 2023 руководители Sky пришли к коллегам в «Ворнер» с предложением о сотрудничестве, а те ответили, что сериал не был запущен в производство и может вообще не выйти, несмотря на громкий публичный анонс.

В конгломерате уверены, что WB хочет с помощью популярной волшебной франшизы продвигать в Европе собственный стриминговый сервис Max. Действие договора истекает в 2025 году, а запуск платформы в Соединенном Королевстве случится уже в 2026-м.

«Причина отказа Warner от выполнения своих обязательств перед Sky не может быть очевиднее. Warner решила оставить серию „Гарри Поттер“ себе и сделать блокбастер краеугольным камнем запуска Max в Европе», — сказано в тексте иска.

Ущерб от упущенных сделок Sky оценила в сотни миллионов долларов.

В Warner Bros. иск назвали безосновательной попыткой Sky и ее материнской компании, американского конгломерата Comcast, надавить на компанию.

«Мы знаем, как шоу HBO важны для Sky, на это указывают его попытки продлить соглашение. Иск демонстрирует, что Sky глубоко обеспокоен жизнеспособностью своего бизнеса, если он потеряет наш отмеченный наградами контент», — заявил представитель киностудии.

«WB будет решительно защищаться от этого необоснованного иска, поскольку мы намерены исполнить планы по запуску Max, в том числе сериал HBO „Гарри Поттер“, в Великобритании и на других европейских рынках в 2026 году», — добавил он.

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