Тайванец подал в суд на маму, которая выбросила его коллекцию манги

20-летний житель Тайваня подал в суд на свою 64-летнюю мать после того, как она выкинула его любимую коллекцию манги, не спросив разрешения. Об этом сообщает Oddity Central.

Женщина устала от постоянно растущего числа комиксов у сына. Однажды, увидев, что книги из 32-томного сборника «Атаки титанов» немного влажные, она решила сдать их в переработку и освободить немного места. Вернувшись домой и обнаружив пропажу, хозяин манги был так зол, что вызвал полицию и заявил на свою мать.

После этого он подал иск об уничтожении личного имущества без его согласия. В суде он говорил, что «Атака титанов» — очень популярная манга, поэтому собрать заново всю коллекцию будет крайне сложно. К тому же некоторые из 32 томов больше не издаются и могут считаться предметами коллекционирования.

В свою защиту ответчица заявляла, что некоторые тома манги были влажными и занимали много места, поэтому выбросить их было оправдано. Женщина выразила желание помириться с сыном, но он не захотел с ней разговаривать.