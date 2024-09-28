Профсоюз учителей недоволен окладами ниже МРОТ

Крупнейший профсоюз работников системы образования «Учитель» обратится в Рособрнадзор из‑за окладов ниже минимального размера оплаты труда. О его письме узнал «Коммерсант».

Обращение связано с решением Конституционного суда по иску учительницы Елены Харюшевой, недовольной тем, что ее заработок превышал МРОТ только с учетом доплат классное руководство, проверку письменных работ и проведение внеклассных занятий. Учительница увидела в этом нарушение Трудового кодекса.

В «Учителе» беспокоятся, что региональные школы проигнорируют это решение. По данным его представителей, в 2023 году оклад был выше МРОТ лишь в 10 регионах России, а в 70 субъектах составлял не больше 75% порога, причем в 35 из них мог даже быть ниже половины.

«Мы планируем обратиться в Рособрнадзор с вопросом, планируют ли они предпринимать какие‑то действия, чтобы постановление КС заработало. Параллельно призываем педагогов обращаться к региональным властям и своим работодателям с требованием пересмотреть структуру оплаты труда, а после получения зарплаты за октябрь, если она противоречит постановлению КС, обращаться в прокуратуру индивидуально», — сообщила оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова.