Кошка принесла хозяйке выигрышный лотерейный билет

В Великобритании кошка принесла хозяйке скретч-карту с выигрышем в 10 фунтов (1,2 тыс. рублей). Момент запечатлела владелица питомца Меган Кристиан и опубликовала его в тиктоке. Ролик набрал более 12,6 млн просмотров.
На кадрах видно, как кошка Манки взбирается на крышу дома, держа в зубах добычу. «Манки, где ты была и что принесла?», — спрашивает Меган. После того, как питомец забирается на подоконник, хозяйка понимает, что у добытчицы с собой выигрышный лотерейный билет. Его женщина планирует обналичить, чтобы купить «что‑то приятное».
Манки часто приносит домой различную «добычу» с улицы. Такая охота началась полгода назад и первым предметом были дюбели, затем — детская соска.
Среди других подарков от Манки — меню из паба, курочка из KFC, пакетик кофе, таблетки «Ибупрофен» и прокладка. Недавно кошка принесла домой фаршированный соленый огурец, что Мэгги сочла «забавным».
Возвращения питомца с «добычей» Меган публикует в тиктоке, где ее ролики набирают миллионы просмотров.
«Понятия не имею, откуда она берет все это. Но каждый раз, когда она возвращается, я думаю: „Ого, что у нее на этот раз?“», — отмечает хозяйка. Она хранит находки Манки в маленькой коробочке и считает их «эмоциональной поддержкой» от кошки.