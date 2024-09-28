Кошка принесла хозяйке выигрышный лотерейный билет

В Великобритании кошка принесла хозяйке скретч-карту с выигрышем в 10 фунтов (1,2 тыс. рублей). Момент запечатлела владелица питомца Меган Кристиан и опубликовала его в тиктоке. Ролик набрал более 12,6 млн просмотров.

На кадрах видно, как кошка Манки взбирается на крышу дома, держа в зубах добычу. «Манки, где ты была и что принесла?», — спрашивает Меган. После того, как питомец забирается на подоконник, хозяйка понимает, что у добытчицы с собой выигрышный лотерейный билет. Его женщина планирует обналичить, чтобы купить «что‑то приятное».

Видео: @meganchristiann/TikTok

Манки часто приносит домой различную «добычу» с улицы. Такая охота началась полгода назад и первым предметом были дюбели, затем — детская соска.

Видео: @meganchristiann/TikTok

Среди других подарков от Манки — меню из паба, курочка из KFC, пакетик кофе, таблетки «Ибупрофен» и прокладка. Недавно кошка принесла домой фаршированный соленый огурец, что Мэгги сочла «забавным».

Видео: @meganchristiann/TikTok

Возвращения питомца с «добычей» Меган публикует в тиктоке, где ее ролики набирают миллионы просмотров.

Видео: @meganchristiann/TikTok