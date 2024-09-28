Ученым впервые удалось обратить действие диабета первого типа

Китайским ученым удалось обратить диабет первого типа лечением с использованием стволовых клеток. Об этом они рассказали в работе в научном журнале Cell, пишет журнал Nature.

Человеку с диабетом первого типа не просто не хватает естественного инсулина в организме: его иммунная система агрессивно разрушает бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают это вещество.

В июне 2023 года неназванной пациентке из Тяньцзиня пересадили в мышцы живота ее собственные стволовые клетки, перепрограмированные особым образом. Операция продлилась меньше получаса.

Уже через 10 недель организм женщины смог самостоятельно вырабатывать инсулин в необходимом количестве и поддерживал этот уровень больше года. За это время больная перестала испытывать опасные скачки уровня глюкозы в крови, показатель остается в здоровых пределах в течение 98% дня.

В разговоре с журналистками пациентка отметила, что теперь может есть сахар и наслаждается рагу из котла.

Аналогичный опыт сейчас проходит еще над двумя пациентами, и врачи сообщили об «очень позитивных» результатах, но наблюдение за ними закончится лишь в ноябре. Руководитель исследования Дэн Хункуй надеется расширить программу до 10-20 участников.

На разработку его группу толкнула аналогичная разработка коллег из Шанхая. В апреле те врачи отчитались об удачных результатах трансплантации клеток в печень 59-летнего мужчины с диабетом второго типа. В их опыте также были использованы стволовые клетки.