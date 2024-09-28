Сотни фанатов фильмов о Гарри Поттере почтили память Мэгги Смит

Сотни поклонников «Гарри Поттера» собрались во Флориде и почтили память актрисы Мэгги Смит, скончавшейся накануне. Видео из парка опубликовала @AnniesUniUpdate в твиттере.

Акция прошла в тематическом парке киностудии Universal перед копией школы «Хогвартс».

В память о британской звезде, сыгравшей роль профессорки Макгонагалл, фанаты подняли в небо свои волшебные палочки. Аналогичная акция ровно год назад состоялась и в память ирландца Майкла Гэмбона, известного благодаря образу руководителя магической школы Альбуса Дамблдора в последних шести лентах франшизы.

Мэгги Смит скончалась на 90-м году жизни. Причину ее смерти родственники не стали раскрывать. «Будучи очень закрытым человеком, она была с друзьями и семьей до самого конца. У нее осталось двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые потрясены потерей своей необыкновенной матери и бабушки», — говорится в заявлении семьи.