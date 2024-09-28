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В Дагестане 12 человек погибли при взрыве на АЗС

Сегодня в 10:15
Фото: СУ СК России по Республике Дагестан

12 человек погибли при взрыве на заправке в Дагестане. Об этом сообщили источники «Рен ТВ» и «Известий». МЧС пока подтвердила смерть лишь 11 человек.

Еще 23 человека были доставлены в больницы. На месте продолжается разбор завалов, возгорание уже ликвидировано.

Инцидент произошел вечером 27 сентября на АЗС сети Plus в районе поселка Новый Хушет. По информации МЧС России, здание было разрушено, также загорелись техстанция и столовая, огонь охватил 500 квадратных метров. «Дагэнерго» уточнила, что повреждения получили также энергообъекты, из‑за чего без света остались жители близлежащих районов.

По данным «Рен ТВ», деятельность владельца сети АЗС была признана незаконной в 2023 году из‑за неудовлетворительной пожарной и промышленной безопасности. На другой станции уже проводила проверку прокуратура.

В регионе 28 сентября объявили днем траура. В Карабудахкентском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Прокуратура республики проводит проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

«Ответственные структуры будут выяснять все обстоятельства случившегося, разбираться в причинах, работать над устранением последствий», — написал глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале

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