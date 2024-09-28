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Активисты Just Stop Oil облили супом «Подсолнухи» Ван Гога

Сегодня в 09:57
Фото: Just Stop Oil

В Лондоне активисты из Just Stop Oil облили супом две картины из серии Ван Гога «Подсолнухи». Их акция произошла спустя час после приговора о тюремном сроке для двух участниц организации за аналогичную выходку в 2022 году. Об этом пишет The Guardian.

Трое активистов пришли в Национальную галерею на выставку работ нидерландского художника и плеснули томатный суп в картины «Подсолнухи 1888» и «Подсолнухи 1889». Позже их задержала полиция. Представители музея убрали произведения со стен и осмотрели, но не нашли никаких повреждений.

«Будущие поколения будут считать, что эти узники совести были на правильной стороне истории», — выкрикнул Фил Грин, один из тех, кто принял участие в пятничной акции.

«Сегодня мы ответим за свои действия и столкнемся со всей силой закона.Но когда руководители компаний, добывающих ископаемое топливо, и купленные ими политики будут привлечены к ответственности за ущерб, который они наносят всему живому?», — поддержала его 71-летняя участница Just Stop Oil Луди Симпсон.

Накануне двух экоактивисток из движения Just Stop Oil к реальным срокам за акцию в Национальной галерее. За то, что девушки облили супом картину Ван Гога «Подсолнухи 1889», их отправили за решетку на два года и 20 месяцев.

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