Активисты Just Stop Oil облили супом «Подсолнухи» Ван Гога

В Лондоне активисты из Just Stop Oil облили супом две картины из серии Ван Гога «Подсолнухи». Их акция произошла спустя час после приговора о тюремном сроке для двух участниц организации за аналогичную выходку в 2022 году. Об этом пишет The Guardian.

Трое активистов пришли в Национальную галерею на выставку работ нидерландского художника и плеснули томатный суп в картины «Подсолнухи 1888» и «Подсолнухи 1889». Позже их задержала полиция. Представители музея убрали произведения со стен и осмотрели, но не нашли никаких повреждений.

«Будущие поколения будут считать, что эти узники совести были на правильной стороне истории», — выкрикнул Фил Грин, один из тех, кто принял участие в пятничной акции.

«Сегодня мы ответим за свои действия и столкнемся со всей силой закона.Но когда руководители компаний, добывающих ископаемое топливо, и купленные ими политики будут привлечены к ответственности за ущерб, который они наносят всему живому?», — поддержала его 71-летняя участница Just Stop Oil Луди Симпсон.