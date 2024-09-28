DC работает над фильмом о соперниках Бэтмена Бэйне и Дэфстроуке

Киностудия DC планирует картину о Бэйне и Дефстроуке, готэмских злодеях и соперниках Бэтмена. Об этом источники рассказали The Hollywood Reporter.

Полнометражный фильм войдет в обновленную киновселенную DC, над которой работают Джеймс Ганн и Питер Сафран. Пока известно, что его сюжет напишет Мэттью Ортон, автор сюжета «Капитана Америки: Дивный новый мир» с Энтони Маки.

Ни имя режиссера проекта, ни имена актеров в главных ролях пока неизвестны. Не сообщается, когда начнутся съемки новой ленты.

Оба злодея уже появлялись на экране в других картинах с участием Бэтмена. Дефстроука сыграл Джон Манганьелло в сцене после титров «Лиги справедливости» 2017 года. Далекую от комиксного канона версию Бейна в исполнении Тома Харди можно было увидеть в «Тёмном рыцаре: Возрождение легенды» Кристофера Нолана в 2012 году.

Этим летом обновленная DC Studios завершила съемки нового фильма о Супермене с Дэвидом Коренсветом в главной роли. Его мировой прокат начнется 11 июля следующего года.

В данный момент студия ищет исполнителей главных ролей для сериала о Зеленых Фонарях. На этой неделе стало известно, что космического полицейского Хэла Джордана сыграет Кайл Чендлер, а в образе Джона Стюарта могут появиться Аарон Пьер («Ребел-Ридж») или Стефан Джеймс («Сила воли»).