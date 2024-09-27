Бьорк выпустит концертный фильм «Рог изобилия», посвященный климатическому кризису

Исландская певица и актриса Бьорк выпустит концертный фильм «Рог изобилия» («Cornucopia»), посвященный климатическому кризису и необходимости его разрешить. Об этом сообщил Deadline.

Бьорк выступает креативным директором картины. Ее сняли в Лиссабоне. По задумке, фильм проиллюстрирует экоактивизм певицы. Когда он выйдет на экраны, пока неясно. Проект создадут Snowstorm, S101, Level Forward и Foodbar.

«Это чрезвычайная ситуация. Чтобы выжить как вид, нам необходимо определить нашу утопию. Парижское соглашение по климату — современная утопия, которую невозможно представить, но преодоление наших экологических проблем — единственный способ выжить», — подчеркнула Бьорк.