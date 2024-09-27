У Эллен ДеДженерес диагностировали остеопороз, ОКР и синдром дефицита внимания

Американская телеведущая и стендап-комик Эллен ДеДженерес рассказала в своем спешле на Netflix, что у нее диагностировали остеопороз, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Артистка поделилась, что «даже не знает, как стоит» во время выступления. «Я словно человеческий замок из песка. Могу рассыпаться на части в душе», — сказала ДеДженерес.

Она призналась, что остеопороз обнаружили в результате теста на плотность костной ткани. Пройти его комик решила, испытав «мучительную боль» в теле. Сперва ДеДженерес подумала, что порвала связки.

Однако магнитно-резонансная томография показала, что видимых повреждений у телеведущей нет. Тогда врачи предположили, что у ДеДженерес мог развиться артрит. Позднее выяснилось, что кости женщины стали слишком хрупкими.

Диагнозы ОКР и СДВГ ДеДженерес поставил психотерапевт. Артистка стала ходить к нему после того, как в 2020 году столкнулась с обвинениями в создании токсичной атмосферы на рабочем месте.

ДеДженерес предположила, что у ее отца тоже было ОКР. «Он проверял дверную ручку 15 раз, прежде чем мы уходили, проверял кран 15 раз, отключал все приборы, прежде чем мы выходили из дома, потому что в дом могла ударить молния и он мог загореться. Говорят, это может передаваться по наследству», — сказала она.

Комик подчеркнула, что ко всему прочему она «теряет память». «Но я думаю, что я хорошо приспособляюсь. Я зацикливаюсь на чем‑то, но из‑за нехватки внимания я быстро забываю об этом», — пошутила ДеДженерес.