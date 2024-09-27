Max показал тизер сериала «Как вода для шоколада». Его спродюсировала Сальма Хайек

На ютуб-канале Max появился тизер сериала «Как вода для шоколада», который спродюсировала актриса Сальма Хайек, звезда «Фриды» и «От заката до рассвета».

Проект выйдет 3 ноября на одноименном стриминговом сервисе. Он станет экранизацией романа мексиканской писательницы Лауры Эскивель. Главные роли в ней исполнили Ирен Азуэла, Азул Гуайта, Ана Валерия Бесеррил и Андреа Чапарро.

Сериал разработала студия Warner Bros. Discovery и продакшн-компании Ventanarosa Productions, Endemol Shine North America и Endemol Shine Boomdog. Сценарий шоу написали Франциско Хавьер Ройо Фернандес, Мария Хаэн и Химена Галлардо.

Действие «Как вода для шоколада» разворачивается во время Мексиканской революции. В центре истории — Тита де ла Гарса и Педро Музквис, которые не могут быть вместе из‑за семейных обычаев.

«Герои путешествуют по миру магического реализма и насыщенных вкусов, пока Тита мечется между судьбой, навязанной ей семьей, и борьбой за любовь», — говорится в синопсисе сериала.

Создатели проекта отмечают, что он «раскрывает идею о том, что иногда традиции могут стать тюрьмой» и показывает, как «волшебная связь с кулинарией» становится для Титы «сопротивлением угнетению, позволяя ей воплощать в рецептах свои самые сокровенные желания».