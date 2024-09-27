Турция и Германия поспорили из‑за рецепта донер-кебаба. В спор вмешались власти ЕС

Еврокомиссия предоставила властям Турции и Германии шесть месяцев на поиск компромисса в споре вокруг рецепта донер-кебаба. Если этого не случится, то власти ЕС сами решат, каким образом готовить популярное блюдо в немецких заведениях, сообщает The Economist.

В 2022 году Турция обратилась к властям Евросоюза с просьбой, чтобы в Германии донер готовили по-турецки: приправленное мясо (говядина, курица и баранина подходят, телятина и индейка — нет) выдерживается в специальном маринаде и обжаривается на вертикальном вертеле, заворачивается в лаваш и подается с картофелем фри, помидорами и острым перцем. Анкара воспользовалась Законом ЕС о традиционных блюдах (TGS; продукты получают специальную маркировку).

Германия возразила турецкой просьбе. Донер-кебаб там и в других странах Европы готовится иначе: мясо покрывается капустой или салатом, поливается соусами (например, чесночным, чего в Турции не делают) и заворачивается в питу. При этом немецкую версию донера придумали турецкие иммигранты в 1970-х, которая затем стала популярна в соседних странах.

Суммарно продажи донеров по всей Европе приносят около 3,5 млрд евро, из которых 2,3 млрд — в Германии. Если Турция добьется своего, блюдо, которое за пределами страны известно как донер-кебаб, придется продавать под новым названием, отмечает газета.