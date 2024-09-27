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Ведущий прогноза погоды в США спас женщину, застрявшую в машине при затоплении

Вчера в 22:56
Фото: @FoxNews/X

Ведущий прогноза погоды телеканала Fox News Боб Ван Диллен пришел на помощь к женщине, которая не могла вылезти из затопленной машины. Инцидент произошел во время прямого эфира из американского города Атланты, на который обрушился шторм «Хелен» четвертой категории.

«Вы можете видеть, здесь женщина, которая заехала в затопленное место, и сейчас она кричит», — сказал Ван Диллен ведущим в студии. Он предупредил, что уже вызвал спасателей, а затем сообщил об этом женщине. Она продолжала кричать о помощи — и тогда репортер прервал трансляцию, чтобы попытаться помочь ей.

«Я понимал, что я веду трансляцию, но не мог не сделать этого. <…> Вода продолжала подниматься, начала заливаться в салон автомобиля, ее было мне по грудь», — вспомнил Ван Диллен. Женщина была шокирована и даже не расстегнула ремень безопасности.

Ван Диллен взял сумку и телефон женщины, а ее саму попросил залезть на спину из‑за ее невысокого роста. По его словам, пострадавшая сильно замерзла и отогревалась в машине телевизионщиков, но с ней все в порядке. Оперативные службы прибыли на место через 10 минут, и, узнав о спасении, помчались на другой вызов.

В том же городе Атланте на одной из затопленных улиц заметили человека, плывущего на матрасе. Неизвестный выплыл из жилого комплекса, где спасатели помогали заложникам стихии.

28 сентября жителей округа во Флориде попросили написать на руках свои имя и номер социального страхования, чтобы их проще была идентифицировать после урагана. Обязательную эвакуацию властей проигнорировала около половины населения, но спасаться им было уже поздно — вместо этого оставшимся рекомендовали не выходить из дома. В самом худшем положении оказались жители низменностей, которым грозила реальный риск затопления.

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