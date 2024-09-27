Адам Драйвер признался, что современные фильмы «не оставляют ничего, что можно открыть для себя»

Американский актер Адам Драйвер («Дом Gucci», «Брачная история») считает, что современные фильмы «не оставляют ничего, что можно открыть для себя». В этом он признался в интервью Deadline.

Драйвер отметил, что Фрэнсис Форд Коппола снимает свои фильмы иначе. У режиссер, по словам звезды «Мегалополиса», есть «принцип показывать, а не рассказывать». Таким образом кинематографист не указывает зрителям, что им чувствовать.

Благодаря этому, как полагает Драйвер, фильмы Копполы воспринимаются одним образом, когда выходят на экраны, а спустя годы представляются чем‑то совершенно другим. «Они продолжают давать тебе что‑то новое. Вот что я думаю о большинстве фильмов Фрэнсиса», — подчеркнул актер.

Драйвер сказал, что его не привлекают проекты, которые «дают еще одну порцию того, что мы уже видели». Гораздо интереснее кинозвезде фильмы, авторы которых не раскрывают всей их сути и каждую деталь сюжета.

Ранее Коппола рассказывал, что у него не было достаточно времени на подготовку к съемкам «Мегалополиса». По словам кинематографиста, некоторые актеры не могли присутствовать на репетициях и ему пришлось работать с дублерами. Впрочем, из этого «получилось много хорошего, что пошло на пользу фильму», отметил режиссер.

«Мегалополис» вышел в мировой прокат 27 сентября. В центре сюжета фильма — американская столица Новый Рим, в которой происходит масштабная катастрофа. За судьбу города борются идеалистичный художник Цезарь Катилина и коррумпированный мэр Франклин Цицерон. Первый надеется привести горожан в утопичное будущее, второй стремится сохранить статус-кво и привилегированное положение высшего класса.

До релиза фильма участницы массовки обвинили Копполу в неподобающем поведении на съемочной площадке. Во время работы он пытался поцеловать некоторых из них «исключительно для своего удовольствия».