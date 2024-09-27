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Адам Драйвер признался, что современные фильмы «не оставляют ничего, что можно открыть для себя»

Вчера в 23:41
Фото: Sonia Recchia / Getty Images

Американский актер Адам Драйвер («Дом Gucci», «Брачная история») считает, что современные фильмы «не оставляют ничего, что можно открыть для себя». В этом он признался в интервью Deadline.

Драйвер отметил, что Фрэнсис Форд Коппола снимает свои фильмы иначе. У режиссер, по словам звезды «Мегалополиса», есть «принцип показывать, а не рассказывать». Таким образом кинематографист не указывает зрителям, что им чувствовать.

Благодаря этому, как полагает Драйвер, фильмы Копполы воспринимаются одним образом, когда выходят на экраны, а спустя годы представляются чем‑то совершенно другим. «Они продолжают давать тебе что‑то новое. Вот что я думаю о большинстве фильмов Фрэнсиса», — подчеркнул актер.

Драйвер сказал, что его не привлекают проекты, которые «дают еще одну порцию того, что мы уже видели». Гораздо интереснее кинозвезде фильмы, авторы которых не раскрывают всей их сути и каждую деталь сюжета.

Ранее Коппола рассказывал, что у него не было достаточно времени на подготовку к съемкам «Мегалополиса». По словам кинематографиста, некоторые актеры не могли присутствовать на репетициях и ему пришлось работать с дублерами. Впрочем, из этого «получилось много хорошего, что пошло на пользу фильму», отметил режиссер.

«Мегалополис» вышел в мировой прокат 27 сентября. В центре сюжета фильма — американская столица Новый Рим, в которой происходит масштабная катастрофа. За судьбу города борются идеалистичный художник Цезарь Катилина и коррумпированный мэр Франклин Цицерон. Первый надеется привести горожан в утопичное будущее, второй стремится сохранить статус-кво и привилегированное положение высшего класса.

До релиза фильма участницы массовки обвинили Копполу в неподобающем поведении на съемочной площадке. Во время работы он пытался поцеловать некоторых из них «исключительно для своего удовольствия».

Студии Lionsgate недавно пришлось удалить трейлер фильма. В него были вставлены негативные отзывы на прошлые работы режиссера, эти цитаты были сгенерированы нейросетью. За это был уволен один из маркетологов проекта.

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