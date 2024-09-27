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Лондонский суд осудил экоактивисток на реальные сроки за облитую супом картину Ван Гога

Сегодня в 22:20
Фото: Peter Nicholls / Getty Images

Королевский суд района Сазерк в Лондоне приговорил к реальным срокам экоактивисток, обливших супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи». Об этом сообщил Би-би-си.

Участниц движения Just Stop Oil осудили за атаку на шедевр в Лондонской национальной галерее. 23-летнюю Фиби Пламмер отправили под стражу на два года, а 22-летнюю Анну Холланд — на 20 месяцев.

Ущерб, нанесенный девушками, оценили в 10 тыс. фунтов стерлингов. «Вы не имели никакого права делать то, что вы сделали с „Подсолнухами“», — сказал судья Кристофер Хеир.

«От нанесения непоправимого ущерба или даже уничтожения этого бесценного сокровища вас двоих отделяла всего лишь толщина стекла. Вам абсолютно наплевать, пострадает картина или нет», — подчеркнул судья.

Пламмер также приговорили к трехмесячному сроку за участие в акции протеста в ноябре 2023 года. Тогда активисты создали помехи для движения городского транспорта. Девуша приняла оба решения судьи «с улыбкой».

«Ненасильственное гражданское сопротивление — лучший, если не единственный инструмент, который есть у людей для того, чтобы добиться быстрых перемен, необходимых для защиты жизни от нарастающего климатического кризиса и от политических решений, подливающих масла в огонь и обрекающих всех нас на катастрофическое будущее», — пояснила она.

Акция в Национальной галерее прошла в 2022 году. В ходе нее Пламмер и Холланд вылили на защищенное стеклом полотно Ван Гога две банки томатного супа Heinz. После этого они приклили себя к стене суперклеем.

Облитое супом полотно — самое известное из серии Ван Гога «Подсолнухи» (всего художник написал девять таких картин, которые делят на два цикла — парижскую и из Арля). Хранящиеся в Национальной галерее в Лондоне «Подсолнухи» написаны в 1888 году и оцениваются в 72,5 млн фунтов (более 5 млрд рублей).

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