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Актер «SNL» рассказал, что Сидни Суини «чуть ли не умоляла» добавить в скетчи шутки про ее грудь

Сегодня в 21:59
Фото: Saturday Night Live/YouTube

Звезда «Эйфории» Сидни Суини «чуть ли не умоляла» сценаристов «Saturday Night Live» придумывать шутки про ее грудь, рассказал актер шоу Боуэн Янг на подкасте Fly on the Wall. Но ранее в соцсетях переживали, что все скетчи будут об одном — ее внешности.

Суини стала гостем «SNL» в марте, и ее внешность действительно стала главной темой многих сценок. Янг назвал актрису «примером ведущей, которая прекрасно понимает, какой ее увидели в первый раз и как ее теперь воспринимают».

«Она пришла и сказала: «Пожалуйста, все, шутите о моей груди». Она чуть ли не умоляла [об этом]», — вспомнил Янг.

После появления на «SNL» Суини делилась, что спокойно воспринимает эти шутки и знает о «многих людях», которые считают ее знаменитой из‑за груди. «Ты просто изучаешь эту систему. Можно попробовать бороться с ней, но она все равно даст отпор. Если постоять за себя, то люди будут атаковать за то, что постояла за себя», — говорила она.

В одном из скетчей «SNL» Суини играла официантку, которая получала огромные чаевые от клиентов, очарованных ее привлекательностью. А в промо-ролике соведущая Суини саркастично интересуется, откуда у актрисы столько поклонников среди мужчин, но прямого ответа не дает.

В другом скетче Суини играет постельную сцену с Янгом. Во время репетиций ей предложили консультанта по интимным сценами, но она отказалась. «Я сказал ей: «Эй, если в какой‑то момент тебе станет некомфортно, у нас есть консультант. Ты можешь прекратить это в любой момент, если станет не по себе». <…> Она коснулась моего плеча и сказала: «Боуэн, я из «Эйфории»», — вспомнил Янг.

1 марта, когда вышли промо нового выпуска «SNL», пользователи соцсетей огорчились, что авторы шоу не нашли лучших тем для шуток, кроме привлекательности Суини. До этого актриса неоднократно рассказывала, с какими трудностями она на протяжении всей жизни сталкивалась из‑за сексуализации.

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