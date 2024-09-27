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Хилари Суонк пополнит актерский состав сериала «Шершни»

Сегодня в 21:15
Фото: Team Coco/YouTube

Американская актриса Хилари Суонк, получившая «Оскар» за фильмы «Парни не плачут» и «Малышка на миллион», пополнит актерский состав сериала «Шершни». Об этом написал Deadline.

Суонк появится в третьем сезоне шоу, который в данный момент снимают в Ванкувере. Роль артистки будет второстепенной, но может стать более значимой, если сериал получит продолжение.

Какого именно персонажа сыграет Суонк, неясно. Журналисты предполагают, что актриса перевоплотится во взрослую версию кого‑то из участниц футбольной команды, чья история пока не попадала в центр внимания авторов сериала.

Третий сезон «Шершней» выйдет на телеканале Showtime в 2025 году. Точная дата релиза пока не объявлена. В проекте появится актер Джо МакХейл, звезда «Сообщества» и «Информатора».

К своим ролям в шоу вернутся Мелани Лински, Тони Сайпресс, Джульетта Льюис, Кристина Риччи, Лорен Амброуз и Симона Кесселль, Софи Нелисс, Жасмин Савой Браун, Софи Тэтчер, Саманта Ханратти, Лив Хьюсон, Кортни Итон.

Авторами «Шершней» по-прежнему выступают Эшли Лайл и Барт Никерсон («Нарко»). Над проектом также работают шоураннер Джонатан Лиско и продюсеры Дрю Коминс, Джефф Берд, Сара Л.Томпсон, Амени Рожа и Брэд Ван Аррагон.

Первый сезон «Шершней» стартовал в ноябре 2021 года. Он рассказал о женщинах, которые двадцать пять лет назад, будучи подростками, попали в авиакатастрофу и вынуждены были выживать вдали от цивилизации. Девушки сумели спастись, однако история их выживания стала самым мрачным из их секретов.

Второй сезон вышел в марте 2023 года, его первый эпизод посмотрели около 2 млн зрителей на всех платформах. Showtime утверждал, что «Шершни» собрали самую большую аудиторию среди всех сериалов за последние как минимум десять лет. До этого рекорд телеканала принадлежал второму сезону «Родины», вышедшему в 2012 году.

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