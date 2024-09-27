Альтман просил 7 трлн долларов и 36 заводов для OpenAI. Его назвали «чуваком» с абсурдными идеями

Сооснователь и гендиректор OpenAI Сэм Альтман предлагал инвесторам и партнерам со всего мира инвестировать триллионы долларов и построить десятки заводов, чтобы увеличить производственную мощность искусственного интеллекта. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным газеты, Альтман хочет построить новые заводы по производству компьютерных чипов и центров обработки данных по всему миру, но для этого нужны деньги. Бизнесмен встретился с инвесторами в Объединенных Арабских Эмиратах, производителями компьютерных чипов в странах Азии и представителям властей США в Вашингтоне и предложил объединить усилия.

После появления слухов, что Альтман ищет триллионы долларов (это примерно четверть объема производства США за год), его высмеяли, пишет NYT. Во время визита к крупнейшему в мире производителю чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company бизнесмен рассказал, что для реализации плана ему нужны 7 трлн долларов, 36 заводов по сборке полупроводников и центров обработки данных. Руководители техногиганта посчитали это предложение настолько абсурдным, что стали называть Альтмана «чуваком с подкастов», поделился собеседник газеты.

Американских чиновников беспокоит, что инфраструктура OpenAI может появиться в странах Ближнего Востока и привести к утечке технологий в КНР. Но Альтман уже снизил свои амбиции до сотен миллиардов долларов и разработал новую стратегию: добиться расположения правительства США, способствуя строительству центров обработки данных в своей стране.