Мерил Стрип сыграет в экранизации романа «Поправки» Джонатана Франзена

Американская актриса, лауреатка трех премий «Оскар» Мерил Стрип исполнит главную роль в экранизации романа «Поправки» Джонатана Франзена. Об этом сообщил Deadline.

Стрип сыграет в сериале, который выпустит CBS Studios и продакшен-компания wiip. Исполнительными продюсерами проекта выступят Франзен, Марк Ройбал и Николь Клеменс, в прошлом работавшая на Paramount TV Studios.

Роман «Поправки» вышел в 2001 году и принес мировую известность американскому писателю Джонатану Франзену. В книге автор рассказал о семейной паре со Среднего Запада и их взрослых детях.

Он нарисовал реалистичный портрет типичной американской семьи среднего класса, члены которой любят и одновременно ненавидят друг друга, вместе справляются с невзгодами и мешают друг другу жить.