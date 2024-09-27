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Мерил Стрип сыграет в экранизации романа «Поправки» Джонатана Франзена

Сегодня в 20:29
Фото: Gilbert Flores/Getty Images

Американская актриса, лауреатка трех премий «Оскар» Мерил Стрип исполнит главную роль в экранизации романа «Поправки» Джонатана Франзена. Об этом сообщил Deadline.

Стрип сыграет в сериале, который выпустит CBS Studios и продакшен-компания wiip. Исполнительными продюсерами проекта выступят Франзен, Марк Ройбал и Николь Клеменс, в прошлом работавшая на Paramount TV Studios.

Роман «Поправки» вышел в 2001 году и принес мировую известность американскому писателю Джонатану Франзену. В книге автор рассказал о семейной паре со Среднего Запада и их взрослых детях.

Он нарисовал реалистичный портрет типичной американской семьи среднего класса, члены которой любят и одновременно ненавидят друг друга, вместе справляются с невзгодами и мешают друг другу жить.

Книгу ранее уже пытались перенести на экран. В 2011 году телеканал HBO заказал у Ноа Баумбаха проект с Юэном Макгрегором, Мэгги Джилленхол и Гретой Гервиг в главных ролях. Над экранизацией работал Скотт Рудин, но она не получила продолжения.

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