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В США жителей, отказавшихся от эвакуации из‑за урагана, попросили написать на руках свои имена

Сегодня в 19:50
Фото: Alejo Reinoso/Unsplash

Шериф округа Тейлор во Флориде попросил жителей, которые проигнорировали призыв к эвакуации из‑за урагана «Хелен», оставить на своем теле отметки. Это нужно для того, чтобы после ненастья их можно было опознать, сообщает телеканал NBC.

«Хелен» обрушилась на округ Тейлор, в котором проживает около 20 тыс. человек, накануне. Шериф Уэйн Паджетт предупредил, что округ окажется «в самом центре» шторма, который отнесли к самой серьезной — четвертой — категории. По его подсчетам, несмотря на обязательную эвакуацию, около половины населения осталось дома, но менять свое мнение и спасаться им уже поздно.

Поэтому Паджетт попросил тех, кто остался, взять маркер и написать на руке свое имя и номер социального страхования, чтобы после урагана их можно было идентифицировать. В самом худшем положении жители низменностей, которым «Хелен» грозит реальной гибелью. По его словам, чем ближе дом человека к побережью, тем больше уровень опасности, но большая часть тех, кто решили не эвакуироваться, живут поодаль от воды.

Согласно прогнозам, «Хелен» станет одним из самых крупных штормов, когда‑либо наблюдавшихся в округе Тейлор: скорость ветра вырастет до 201 км/ч, а высота волны поднимется до 6 метров. «Вы еще можете спрятаться от ветра, но вы не можете спрятаться от воды», — сказал Паджетт.

Власти Тейлора не стали использовать гражданские укрытия из‑за высокого риска их затопления, поэтому рекомендовали ехать в соседние округа. Uber согласился бесплатно отвезти людей в населенные пункты подальше от стихии. «Я прожил здесь всю свою жизнь и никогда не беспокоился из‑за штормов. [Но в этот раз] я беспокоюсь», — признался Паджетт.

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