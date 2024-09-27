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В США владельцы участков на кладбище встречаются каждый год, чтобы знать соседей по могиле

Сегодня в 19:47
Фото: Dan Crile/Unsplash

Владельцы участков на кладбище Маунтин-Вью в американском городе Уэлд встречаются каждый год, чтобы знать людей, которые будут их соседями после смерти. Об этом рассказало издание The Portland Press Herald.

Традиция собираться каждый третий четверг августа появилась уже 30 лет назад и так понравилась людям, что некоторые специально купили землю именно на этом кладбище. Все ради участия в ежегодных вечеринках соседей по могилам.

Многие из участников встреч со временем стали друзьями. Они шутят, что «продолжат устраивать отличные вечеринки и после того, как будут похоронены».

«Приятно осознавать, что мы прожили вместе большую часть жизни, а теперь разделим и вечность», — поделилась 87-летняя Джоани Хейл.

По ее словам, на ежегодных собраниях бывает очень весело. Участники не только обсуждают смерть, но и решают организационные вопросы, связанные с уходом за кладбищем — к примеру, обсуждают график уборки и планируют реконструкцию.

Работник кладбища Шон Майер отмечает, что встречи предоставляют людям хорошую возможность «лучше узнать тех, с кем ты проведешь вечность». Иногда они также помогают пожилым людям найти компанию и избежать одиночества.

Владельцы участков Ина Тот и Тодд Папалагис поладили еще в 90-х годах на одной из первых вечеринок. Жена Тодда уже умерла, но он продолжает общаться с Иной и называет кладбище Маунтин-Вью «прекрасным местом» с чудесным видом.

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