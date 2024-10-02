Минимализм, пряжа, природные мотивы: Ozon и Zarina выпустили совместную коллекцию одежды

Маркетплейс Ozon и бренд Zarina выпустили совместную лимитированную коллекцию одежды на осенне-зимний сезон. Об этом компании рассказали «Афише Daily».
Они разработали линейку, вдохновленную эстетикой минимализма. В нее вошли вязаные кардиганы на молнии и джемперы, спортивные комплекты с джерси, трикотажные платья с шерстью и широкие брюки, подходящие для активной жизни в городе.
Центральными цветами капсулы стали синий и песочный. Авторы использовали в моделях принты с природными мотивами — они, по задумке дизайнеров, должны напоминать о зимних пейзажах.
В коллекцию включили уютные объемные пуховики из плотной ветрозащитной ткани. Удлиненные модели, как считают дизайнеры, хороши для поездок в офис, а укороченные идеальны в сочетаниями с костюмами.
«Мы дополнили модели глубоким капюшоном и мягким флисом, чтобы обеспечить комфорт даже в самый холодный день. Для переменчивой погоды дизайнеры подготовили облегченную куртку с акцентной талией и мягким воротником, который можно разложить на плечи или поднять», — отметили в компаниях.
Приобрести вещи из линейки можно эксклюзивно на Ozon. Они уже доступны для заказов с постоплатой на сайте и на платформе Ozon Fashion в приложении.