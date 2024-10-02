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Минимализм, пряжа, природные мотивы: Ozon и Zarina выпустили совместную коллекцию одежды

Сегодня в 15:30
Фото: предоставлено пресс-службой

Маркетплейс Ozon и бренд Zarina выпустили совместную лимитированную коллекцию одежды на осенне-зимний сезон. Об этом компании рассказали «Афише Daily».

Они разработали линейку, вдохновленную эстетикой минимализма. В нее вошли вязаные кардиганы на молнии и джемперы, спортивные комплекты с джерси, трикотажные платья с шерстью и широкие брюки, подходящие для активной жизни в городе.

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Центральными цветами капсулы стали синий и песочный. Авторы использовали в моделях принты с природными мотивами — они, по задумке дизайнеров, должны напоминать о зимних пейзажах.

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В коллекцию включили уютные объемные пуховики из плотной ветрозащитной ткани. Удлиненные модели, как считают дизайнеры, хороши для поездок в офис, а укороченные идеальны в сочетаниями с костюмами.

«Мы дополнили модели глубоким капюшоном и мягким флисом, чтобы обеспечить комфорт даже в самый холодный день. Для переменчивой погоды дизайнеры подготовили облегченную куртку с акцентной талией и мягким воротником, который можно разложить на плечи или поднять», — отметили в компаниях.

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Приобрести вещи из линейки можно эксклюзивно на Ozon. Они уже доступны для заказов с постоплатой на сайте и на платформе Ozon Fashion в приложении.

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