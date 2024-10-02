Минимализм, пряжа, природные мотивы: Ozon и Zarina выпустили совместную коллекцию одежды

Маркетплейс Ozon и бренд Zarina выпустили совместную лимитированную коллекцию одежды на осенне-зимний сезон. Об этом компании рассказали «Афише Daily».

Они разработали линейку, вдохновленную эстетикой минимализма. В нее вошли вязаные кардиганы на молнии и джемперы, спортивные комплекты с джерси, трикотажные платья с шерстью и широкие брюки, подходящие для активной жизни в городе.