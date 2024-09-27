Кайли Дженнер примерила платье со своим лицом на Неделе моды в Париже

Кайли Дженнер показала один из нарядов, которые презентуются на Неделе моды в Париже. На платье во весь рост изображено лицо звезды реалити-шоу.
Наряд Дженнер показала в своем инстаграме*. Платье-футляр из перламутровых бусин и без бретелек создал ведущий дизайнер бренда Balmain Оливье Рустен. Изображение лица девушки повторяет изгибы платья.
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© @kyliejenner
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© @kyliejenner
Платье стало частью новой коллекции Balmain, представленной на Неделе моды и посвященной «Иллюзиям красоты». «Я от Оливье Рустена», — подписала снимки Дженнер.