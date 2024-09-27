Кайли Дженнер примерила платье со своим лицом на Неделе моды в Париже

Сегодня / 16:24
Умерла актриса Мэгги Смит
Сегодня / 19:47
В США владельцы участков на кладбище встречаются каждый год, чтобы знать соседей по могиле
Сегодня / 17:04
В итальянских школах введут систему оценки поведения и штрафы за нападение на учителей
Сегодня / 16:32
Хронические заболевания назвали причиной смерти 80% россиян
Сегодня / 15:59
В Германии возмутились Tesla из‑за домашних проверок работников, которые ушли в отпуск по болезни
Сегодня / 15:45
Наоми Кэмпбелл заподозрили в трате средств благотворительного фонда на собственные нужды
Сегодня / 15:42
Алан Тьюдик сыграет секретную роль в «Супермене» Джеймса Ганна
Сегодня / 15:23
В Петербурге задержали мужчину, штрафующего людей под видом сотрудника ДПС
Сегодня / 14:52
KFC в Китае выпустил острый латте со вкусом курицы
Сегодня / 14:16
В отношении Ильи Варламова* начали уголовное преследование
Сегодня / 14:01
На Сахалине школьникам показали видео аборта во время лекции в актовом зале
Сегодня / 13:48
Чили Кевина и степлер в желе: сериал «Офис» получит собственную VR-игру
Сегодня / 13:35
Google намерен сохранить бесплатные сервисы в России
Сегодня / 12:41
В мемуарах Лизы Мари Пресли раскрылась ее послеродовая опиоидная зависимость
Сегодня / 12:28
В Китае распродают пшеницу, на которой стоял Канье Уэст во время концерта
Сегодня / 11:50
В России протестировали технологию управления «газелью» силой мысли
Сегодня / 11:21
WSJ: В Ухани затонула новейшая китайская атомная подлодка
Сегодня / 10:42
В 2024 году россияне потратили на кроссовки почти 45 миллиардов рублей
Сегодня / 10:17
Electronic Arts закроет мобильную игру The Simpsons: Tapped Out спустя 12 лет
Сегодня / 10:16
Action Bronson снимется у Даррена Аронофски с Остином Батлером и Зои Кравиц
Сегодня / 09:50
Discord могут полностью заблокировать в России в ближайшие дни
Сегодня / 09:04
Джаред Харрис рассказал, что снялся в «Морбиусе», чтобы было чем платить за ипотеку
Сегодня / 02:50
Apple TV+ показал трейлер второго сезона «Терапии» с Харрисоном Фордом
Сегодня / 02:12
Энтони Маки спасает жизнь ребенка в постапокалиптическом триллере «Хищные земли»
Сегодня / 01:26
WSJ: аукционный дом Sotheby’s может закрыться из‑за финансовых проблем
Сегодня / 00:30
Идрис Эльба появится в сериале «Все рушится» по роману Чинуа Ачебе
Вчера / 23:34
Майка Монро снимется в ремейке «Руки, качающей колыбель»
Вчера / 22:59
Бэтмен получил звезду на Аллее Славы Голливуда
Вчера / 22:49
Иван Янковский и Анастасия Талызина снимутся в сериале по фильму «Москва слезам не верит»
Вчера / 22:23
Холзи госпитализировали после «очень страшного» приступа
Вчера / 22:17
В Южной Корее фермерам заплатят 75 млн долларов за отказ от мяса собак
Вчера / 20:48
Каллум Тернер и Райли Кио заменят Джоша О’Коннора и Кристен Стюарт в «Обрезке розовых кустов»
Вчера / 20:19
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи детям зажигалок
Вчера / 19:35
В Совфеде предложили начислять баллы женщинам с детьми при поступлении в вуз
Вчера / 19:23
Сара Полсон рассказала об ужасах песчаной бури в фичуретке «Задержи свое дыхание»

Кайли Дженнер примерила платье со своим лицом на Неделе моды в Париже

Сегодня в 18:30
Фото: @kyliejenner

Кайли Дженнер показала один из нарядов, которые презентуются на Неделе моды в Париже. На платье во весь рост изображено лицо звезды реалити-шоу.

Наряд Дженнер показала в своем инстаграме*. Платье-футляр из перламутровых бусин и без бретелек создал ведущий дизайнер бренда Balmain Оливье Рустен. Изображение лица девушки повторяет изгибы платья.

1/2
© @kyliejenner
2/2
© @kyliejenner

Платье стало частью новой коллекции Balmain, представленной на Неделе моды и посвященной «Иллюзиям красоты». «Я от Оливье Рустена», — подписала снимки Дженнер.

Подробности по теме
Тонкие губы и широкий нос: как выглядело бы семейство Кардашьян без пластических операций
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами