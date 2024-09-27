В Германии возмутились Tesla из‑за домашних проверок работников, которые ушли в отпуск по болезни

Профсоюз работников фабрики Tesla в Германии возмутился проверками на дому, которые устроило руководство для тех, кто ушел в длительный отпуск по болезни и продолжил получать зарплату. Об этом сообщает The Guardian.

За последние несколько недель менеджеры завода по сборке электромобилей пришли к домам около двух десятков работников, которые ушли в оплачиваемый больничный отпуск в течение последних девяти месяцев. Около 200 сотрудников с начала 2024 года ни разу не появились на рабочем месте, предоставляя новые справки от врача каждые шесть недель, утверждает Tesla. Директор предприятия Андре Тириг заявил, что визиты на дом — это обыкновенная практика в отрасли, а компания просто хотела «воззвать коллег к трудовой этике».

Профсоюзе IG Metall, в котором состоят 12 тыс. работников завода, в ответ пожаловался на тяжелые условиях труда с «необоснованно» длинным рабочим днем, плохими охраной труда и техникой безопасности. Глава профсоюза Дирк Шульце рассказал о царящей «культуре страха» на рабочем месте, которая и приводит к стрессу и больничным.

«Сотрудники почти всех подразделений фабрики сообщили о чрезвычайно высокой рабочей нагрузке. Когда наблюдается нехватка персонала, больные работники подвергаются давлению, а здоровые получают перенагрузку дополнительной работой. Если руководители фабрики действительно хотят снизить уровень заболеваемости, им следует разорвать этот порочный круг», — заявил Шульце.

В ответ директор фабрики Тириг обвинил некоторых работников в злоупотреблении законами Германии о защите труда. По его словам, по пятницам и в поздние смены заводчане берут больничные примерно на 5% чаще, чем в другие дни.