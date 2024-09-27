В итальянских школах введут систему оценки поведения и штрафы за нападение на учителей

В Италии школьников начнут оценивать с точки зрения поведения и будут штрафовать на суммы до 10 тыс. евро за насилие над учителями. Об этом рассказал The Guardian.

Как отмечает издание, подобную систему оценки поведения впервые ввело фашистское правительство Бенито Муссолини в 1924 году. Нынешняя мера стала частью законопроекта об образовании, который одобрил парламент страны, и даст школам право отчислять учеников на основании их поведения.

Учащиеся средних и старших классов, набравшие пять или менее баллов из десяти по поведению, должны будут оставаться на второй год, вне зависимости от успеваемости. Старшеклассники, набравшие по поведению шесть баллов, будут проходить тест по гражданскому воспитанию. Оценки за поведение окажут большое влияние на сдачу решающего выпускного экзамена maturità.

«Реформа оценок за поведение восстанавливает важность индивидуальной ответственности, ставит уважение к людям и общественным благам во главу угла и возвращает авторитет учителей», — заявил министр образования Джузеппе Вальдитара.

За агрессию или насилие по отношению к школьному персоналу введут штрафы от 500 евро до 10 тыс. евро.