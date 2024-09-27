Хронические заболевания назвали причиной смерти 80% россиян

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От хронических заболеваний умирают 80% россиян. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование общественной организации «Лига здоровья нации».

Основными факторами возникновения хронических заболеваний эксперты назвали повышенный холестерин, злоупотребление солью, дефицит в рационе фруктов и овощей, курение, низкую физическую активность, ожирение и повышенное артериальное давление.

В среднем из‑за хронических заболеваний люди теряют около 15 лет жизни, следует из доклада. Врач-терапевт и доктор медицинских наук Светлана Каневская назвала среди причин развития хронических заболеваний высокий уровень стресса и нарушение режима сна.

Президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия подчеркнул, что недостаточная физическая активность — четвертая по значимости причина глобальной смертности населения.

«В свою очередь сердечно-сосудистые заболевания продолжают держать печальное лидерство среди причин смертей в мире, унося 18 миллионов жизней в год», — добавил он.