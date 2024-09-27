Алан Тьюдик сыграет секретную роль в «Супермене» Джеймса Ганна

Алан Тьюдик, известный по фильмам «Убойные каникулы» и «Изгой-один», появится в предстоящем «Супермене» Джеймса Ганна в нераскрытой роли, передает Deadline.

Тьюдик также озвучивает злодея Доктора Фосфора, родившегося на атомной станции, в предстоящем мультсериале Ганна «Монстры-коммандос», который станет частью первой главы вселенной DC под названием «Боги и монстры». Кроме того, актер подарил свой голос персонажу Клейфейса в мультсериале «Харли Квинн».

Ганн объявил о завершении съемок «Супермена» в июле. Фильм рассказывает о том, как Человек из стали пытается примирить свое криптонское наследие с человеческим воспитанием. Фильм выйдет в прокат 11 июля.