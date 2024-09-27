Наоми Кэмпбелл заподозрили в трате средств благотворительного фонда на собственные нужды

В Великобритании супермодели Наоми Кэмпбелл запретили в течение пяти лет быть попечителем благотворительной организации. Об этом сообщает The Guardian.

Комиссия по благотворительности выявила, что организация супермодели Fashion for Relief, которая была создана для борьбы с бедностью, передала на благотворительность лишь 10% от всех сумм, собранных на мероприятиях с участием знаменитостей.

В ходе расследования комиссии удалось выяснить, что организация потратила десятки тысяч фунтов на роскошные гостиничные номера, перелеты, спа-процедуры, личную охрану и сигареты для Кэмпбелл.

Утверждается, что с 2016 года Fashion for Relief собрала чуть менее 4,8 млн фунтов стерлингов на серии модных показов, но выплатила только 389 тыс. фунтов стерлингов в виде грантов партнерским благотворительным организациям после учета стоимости мероприятий и других расходов.

Аудиторы также установили, что другая попечительница организации Бьянка Хеллмич в течение двух лет получала от Fashion for Relief 290 тыс. фунтов стерлингов в виде незаконных гонораров и 26 тыс. фунтов стерлингов на командировочные расходы.